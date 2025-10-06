LaCie Rugged SSD4: Schneller Speicher für die Hosentasche

Mit der Rugged SSD4 hat die Seagate-Tochter LaCie ihre Rugged-Festplattenserie um ein neues Modell mit Unterstützung für Thunderbolt 5 und USB-Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gb/s erweitert. Ein Hinweis für Kaufinteressenten vorweg: Falls ihr nach einem günstigen Angebot für die SSD sucht, gebt besser die Modellnummer STND2000400 mit ein oder kontrolliert zumindest genau, was euch als Ergebnis angezeigt wird. Wenn der Preis überraschend günstig ist, seht ihr vermutlich eine ältere Generation der SSD, die aufgrund ihrer Kapazität von 4 GB bei der Suche nach LaCie Rugged SSD4 mit angezeigt wird.

Die neueste Version der portablen SSD von LaCie ist in Varianten mit 1 TB, 2 TB oder 4 TB Speicherplatz zu Preisen ab 149,99 Euro erhältlich. Abhängig vom Endgerät, lassen sich damit über USB-C oder Thunderbolt 5 Transferraten von bis zu 4.000 MB/s beim Lesen und 3.800 MB/s beim Schreiben erreichen. Diese Spitzenwerte werden durch einen Schreib-Lese-Cache erreicht, der laut Hersteller etwa vier Prozent des Gesamtspeichers umfasst. Beim Schreiben von großen Datenmengen sinkt die Geschwindigkeit nach Erreichen dieser Cache-Grenze auf 850 bis 1.750 MB/s.

Die Rugged SSD4 ist dabei in ein besonders widerstandsfähiges Gehäuse gepackt und fällt auch kleiner aus, als es die Produktbilder auf der Webseite des Herstellers vermuten lassen. Mit rund 7 auf 10,5 cm passt der portable Speicher problemlos in die Hosentasche. Die Umfassung aus einem gummiähnlichen Kunststoff macht die SSD auch Stoß- und Sturzschäden gegenüber unempfindlich. LaCie spricht von einer Erschütterungsfestigkeit bei Stürzen aus bis zu drei Metern Höhe und einer Druckfestigkeit von 1.000 Kilogramm. Zudem ist die SSD gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

Mac-App im Lieferumfang enthalten

Die LaCie Rugged SSD4 lässt sich in klassischer Weise als externer Speicher nicht nur für den Mac, sondern auch mit kompatiblen iPhone- und iPad-Modellen verwenden. Für die Verwendung am Mac bietet LaCie optional eine kleine Menüleisten-App an, mit deren Hilfe man einen Spiegelordner auf dem Computer erstellen kann, dessen Inhalt dann automatisch mit der SSD synchronisiert wird. Dabei muss der externe Speicher nicht dauerhaft mit dem Mac verbunden sein, der Abgleich findet beim erneuten Anschließen der SSD automatisch statt.

Insgesamt gefällt die LaCie Rugged SSD4 neben der Unterstützung aktueller Datenübertragungsstandards dank ihrer kompakten Abmessungen und ihres robusten Gehäuses. Im Lieferumfang sind eine wasserabweisende Kappe für die USB-C-Schnittstelle sowie ein 20 cm langes Anschlusskabel enthalten.