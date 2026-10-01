Amazon hat nicht nur einen neuen Fire TV Stick im Programm, sondern auch sein Kindle-Line-up überarbeitet. Neu aufgelegt wurden der Kindle, der Kindle Paperwhite und der Kindle Colorsoft. Die E-Reader erhalten ein überarbeitetes Gehäuse und eine neue Display-Konstruktion. Zudem sind mit Ube, Alpenblau, Meerglasgrün und Feige neue Farbvarianten verfügbar. Begleitend führt Amazon neues Zubehör ein, darunter eine Bluetooth-Fernbedienung zum Umblättern.

Kindle erstmals mit Aluminium-Rückseite

Das Kindle-Einstiegsmodell besitzt weiterhin ein 6 Zoll großes Display. Das Gerät verfügt über 16 GB Speicher und soll mit einer Akkuladung bis zu sechs Wochen durchhalten. Bücher sollen sich gegenüber dem Vorgänger 30 Prozent schneller öffnen lassen.

Erstmals bietet Amazon den Kindle zudem in einer höherwertigen Ausführung mit Aluminium-Rückseite an. Diese Variante besitzt 32 GB Speicher und kostet 194,99 Euro. Das reguläre Modell mit Kunststoffgehäuse und 16 GB Speicher wird für 154,99 Euro angeboten.

Der Kindle Paperwhite wurde ebenfalls dünner und leichter. Das Gerät ist weiterhin wasserdicht und soll eine Akkulaufzeit von bis zu zwölf Wochen erreichen. Das Basismodell mit 16 GB Speicher ist für 209 Euro erhältlich.

Colorsoft mit besserem Display

Auch der mit einem Farbdisplay ausgestattete Kindle Colorsoft kommt neu. Im Zusammenhang mit dem überarbeiteten Display verspricht Amazon eine gleichmäßigere Ausleuchtung, eine höhere Helligkeit und eine bessere Darstellung von Farben. Die Standardversion verfügt über 16 GB Speicher und kostet 299,99 Euro.

Paperwhite und Colorsoft werden zusätzlich als Signature Edition angeboten. Diese Varianten besitzen ein Aluminiumgehäuse und 32 GB Speicher. Zudem passt sich die Helligkeit der Displaybeleuchtung automatisch an die Umgebung an. Die Signature Edition des Paperwhite kostet 259,99 Euro. Beim Colorsoft werden für die Signature Edition 329,99 Euro fällig.

Fernbedienung zum Umblättern

Amazon erweitert zugleich das Zubehörprogramm. Mit dem Kindle Click gibt es für 34,99 Euro eine Bluetooth-Fernbedienung, mit der sich die Seiten aus der Entfernung umblättern lassen. Die Fernbedienung ist mit Kindle-Modellen ab dem Modelljahr 2024 kompatibel.

Für die Signature-Modelle bietet Amazon außerdem eine Hülle mit integrierten Umblättertasten für 79,99 Euro an. Die Verbindung zum Kindle erfolgt über Kontakte am Gehäuse. Eine ebenfalls über diese Kontakte angeschlossene Ladestation kostet 54,99 Euro.

Der neue Standard-Kindle ist ab sofort erhältlich. Paperwhite, Colorsoft und das Zubehör können zunächst vorbestellt werden und sollen am 11. November folgen. Alle drei Modelle werden darüber hinaus als Kids-Versionen angeboten, bei denen zwölf Monate Amazon Kids+ im Preis enthalten sind.