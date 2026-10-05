Parata: Notfallinformationen für Angehörige vorbereiten

Der Entwickler Stefan Dörhöfer ist euch vielleicht durch sein Haushaltsbuch MoneyControl oder die Taschengeld-App Pockey bekannt. Mit Parata hat er jetzt eine weitere Anwendung veröffentlicht, die sich einem ernsteren Thema widmet. Die App soll dabei helfen, einen persönlichen Notfallordner für Angehörige zusammenzustellen.

Hintergrund ist die Frage, welche Informationen Familienmitglieder benötigen, wenn man selbst aufgrund eines Unfalls, einer Erkrankung oder nach dem Tod keine Auskunft mehr geben kann. Parata führt hierfür Schritt für Schritt durch verschiedene Themenbereiche. Dazu zählen neben Notfallkontakten vor allem wichtige Dokumente und deren Aufbewahrungsorte, beispielsweise zu Versicherungen, Verträgen, Konten und Finanzen. Auch Vorsorgeunterlagen, Informationen zum digitalen Leben und persönliche Wünsche werden berücksichtigt.

Checkliste statt Dokumentenablage

Wichtig dabei: Die Parata-App versteht sich nicht als Ablage für die eigentlichen Dokumente. Stattdessen wird festgehalten, welche Unterlagen vorhanden sind und wo diese zu finden sind. Auch Passwörter, PINs und andere Zugangsdaten sollen nicht in Parata gespeichert werden. Die Anwendung kann jedoch vermerken, wo solche Informationen hinterlegt wurden.

Im Grunde ist Parata eine in 13 Bereiche unterteilte Checkliste für den Notfall. Nicht benötigte Punkte können einfach übersprungen werden. Eine optionale wöchentliche Erinnerung soll dabei helfen, einen begonnenen Notfallordner tatsächlich fertigzustellen.

Als Ergebnis kann Parata ein PDF-Paket mit den hinterlegten Informationen erstellen. Darin ist auch eine „Anleitung“ mit Hinweisen für Angehörige enthalten.

Daten bleiben zunächst auf dem Gerät

Parata lässt sich auf iPhone, iPad und Mac verwenden. Die erfassten Daten werden dem Entwickler zufolge lokal verschlüsselt auf dem Gerät gespeichert. Optional lassen sich die Daten verschlüsselt auf Servern in der EU speichern. Mit dieser Funktion lässt sich der Notfallordner auf mehreren Geräten verwenden und für Angehörige freigeben.

Die App kann kostenlos geladen und zum Erstellen eines vollständigen Notfallordners verwendet werden. In der kostenlosen Version verbleibt der Notfallordner ausschließlich innerhalb der App auf dem jeweiligen Gerät. Für einmalig 9,99 Euro lassen sich zusätzliche Funktionen freischalten. Damit können die erstellten PDFs gedruckt und exportiert sowie komplette Ordnerarchive gesichert werden. Zudem lassen sich mehrere Notfallordner parallel verwalten, beispielsweise für die eigenen Eltern. Die optionale Cloud-Nutzung kostet unabhängig davon 1,99 Euro pro Monat oder 12,99 Euro pro Jahr.