Für Alexa+ optimiert: Amazon präsentiert die neue Echo-Generation

Amazon hat sein Echo-Portfolio komplett überarbeitet und auf den erweiterten Leistungsumfang von Alexa+ abgestimmt. Mit dem Echo Show 8, dem Echo Show 11, dem Echo Dot Max und einem neuen Echo Studio hat der Anbieter vier neue Varianten seiner Alexa-Lautsprecher im Programm.

Die Updates sorgen zunächst einmal für ein einheitlicheres Erscheinungsbild der Amazon-Geräte. Die beiden Echo-Show-Modelle sind nahezu identisch und unterscheiden sich nur durch die unterschiedlichen Bildschirmgrößen. Dasselbe gilt für den Echo Dot Max und den Echo Studio. Beide Geräte setzen auf eine Weiterentwicklung des bereits von den letzten Echo-Modellen bekannten Kugeldesigns. Die Bedienelemente sind nun allerdings deutlich besser erreichbar in ein zum Nutzer gewandtes, kreisrundes Interface integriert.

Amazon hat den neuen Echo Studio als den bislang besten und leistungsfähigsten Lautsprecher aus der Echo-Serie präsentiert. Das Gerät ist für räumliches Audio und die Wiedergabe von Dolby Atmos optimiert.

Bessere Displays bei den Show-Modellen

Die beiden neuen Echo-Show-Modelle sind mit sogenannten „negativen Flüssigkristall-Displays“ ausgestattet. Diese Technologie soll die Darstellungsqualität nennenswert verbessern und insbesondere auch größere Betrachtungswinkel ermöglichen. Oberhalb der Displays ist jetzt eine 13-Megapixel-Kamera integriert.

Im Folgenden sind die in den USA veröffentlichten Informationen zu den neuen Geräten zusammengefasst. Auf konkrete Euro-Preise und Angaben zur Markteinführung in Deutschland warten wir derzeit noch. Dies dürfte im Wesentlichen auch davon abhängen, wann Amazon die durch KI unterstützte Alexa+ in Europa einführt.