Apple Sommer Camp: Apples Kreativ-Workshops für Kinder starten

Erstmals nach der Corona-Pause wird das Apple Sommer Camp in diesem Jahr wieder live und vor Ort ausgetragen. Der Kreativ-Workshop richtet sich an Kinder und Familien und findet zwischen dem 20. Juni und dem 31. August in den Apple Stores rund um den Globus statt.

Anlässlich des zwanzigjährigen Bestehens der Veranstaltungsreihe hat Apple in diesem Jahr die Dauer der einzelnen Workshops auf zwei Stunden verlängert und den Schutz der Erde in den Fokus gestellt. Teilnehmer haben jeweils die Möglichkeit, ein eigenes, digitales Comicbuch zu diesem Thema zu erstellen.

Die Veranstaltungen tragen den Titel „Kunst Lab: Für Familien – Gestaltet euren eigenen Comic“ und werden von „Apple Creative Pros“ – das sind für den Einsatz von Apples Kreativprogrammen und der entsprechenden Hardware besonders geschulte Mitarbeiter – begleitet. Die teilnehmenden Kinder und ihre Begleitung erhalten leihweise ein iPad Pro und einen Apple Pencil, um in der Umgebung der Apple Stores Fotos aufzunehmen, und diese anschließend um Zeichnungen, Sprechblasen und Sticker zu ergänzen und letztendlich zu einer in Apples Worten „Heldengeschichte“ zusammenzufügen. Zum Abschluss erhalten die teilnehmenden Kinder ein T-Shirt und eine Urkunde.

Das Apple Sommer Camp richtet sich an Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren und setzt voraus, dass diese jeweils mit erwachsener Begleitung an der Veranstaltung teilnehmen. Die jeweiligen Veranstaltungstermine in den nächstgelegenen Apple Stores lassen sich über Apples Informationsseite zu den Sommer Camps abrufen. Dort kann man sich auch für die Veranstaltung anmelden, was für die Teilnahme zwingend erforderlich ist.

„Mitmachbuch“ zum Download

Die Sommer Camps begleitend bietet Apple auch ein sogenannten „Mitmachbuch“ zum Download an. Das auch in deutscher Sprache verfügbare Keynote-Projekt setzt sich im Wesentlichen aus Anleitungen für die Verwendung von Apple-Programmen zusammen. Die 20 darin enthaltenen Projekte wollen dazu animieren, etwa Videoclips und Podcasts zu erstellen oder eigene App-Ideen umzusetzen.