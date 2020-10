Prime Day: Amazon wird den Echo Dot unter 20 Euro anbieten

Offiziell startet der Amazon Prime Day in diesem Jahr erst am Dienstag. Ausgewählte Artikel wird es allerdings schon von Montag an vorab zu reduzierten Preisen geben. Mit dieser Ankündigung verbunden gewährt Amazon einen ersten Ausblick auf die Prime-Angebote für eigene Hardware.

Mittlerweile dürfte ja klar sein, dass man mit der Anschaffung von Amazon-Hardware besser bis nächste Woche wartet, es sei denn, es handelt sich um die bereits jetzt schon mit Preisnachlass angebotenen Produkte von Blink, Ring und Eero.

Weitere Angebote dürft ihr von Montag 12 Uhr an erwarten. Amazon wird dann die ersten Echo-Geräte deutlich günstiger anbieten. Bislang wurden folgende Preissenkungen angekündigt, allerdings ist möglich, dass ein Teil dieser Angebote auch erst am Dienstag freigeschaltet wird:

Insbesondere die für die Echo-Geräte genanten Preise lesen sich ja durchaus attraktiv. Behaltet mit Blick darauf aber im Auge, dass Amazon noch in diesem Monat die ersten Echo-Geräte der 4. Generation in den Handel bringt. So kommen Echo und Echo Dot künftig in Kugelform und der Echo Show wird seinen Bildschirm automatisch in Richtung des Nutzers ausrichten können.