Neue Echo-Geräte und Fire TV Sticks können bestellt werden

Die gestern neu vorgestellten Amazon-Geräte lassen sich jetzt – sofern bereits für Deutschland angekündigt – vorbestellen. Amazon hat die Produktseiten für Echo und Fire TV entsprechend aktualisiert.

Amazon Echo der 4. Generation

Mit dem neuen Echo der 4. Generation wird der Alexa-Lautsprecher erneut aufgewertet und kommt erstmals auch nicht mehr im zylindrischen Design. Der Echo ist jetzt kugelförmig, der LED-Ring sitzt gleichzeitig als Beleuchtungseffekt im Standfuß des Lautsprechers.

Dank neuer Lautsprecheranordnung wurde dem Hersteller zufolge auch der Klang der Geräte weiter verbessert. Der Standard-Echo ist jetzt mit zwei im Winkel abstrahlenden Hochtönern sowie einem nach oben gerichteten Woofer ausgestattet. Der Smarthome-Hub ist im neuen Echo-Modell nun standardmäßig integriert.

Amazon bietet den neuen Echo zum Preis von 97,47 Euro an. Zur Einführung gibt es diesen im Bundle mit einer Philips Hue Lampe, die sich direkt mit dem Echo verbinden lässt, zum gleichen Preis. Die Auslieferung soll ab 22. Oktober erfolgen.

Amazon Echo Dot der 4. Generation

Auch der Echo Dot der 4. Generation wird in Deutschland vom 22. Oktober an erhältlich sein. Der kleine Alexa-Lautsprecher kostet 58,48 Euro bzw. 68,22 Euro mit integrierter Uhr und kommt ebenfalls mit neuem, rundem Formfaktor.

Amazon Echo Show 10 (3. Generation)

Mit dem Echo Show 10 präsentiert Amazon eine eindrucksvolle neue Variante des Alexa-Lautsprechers mit integriertem Bildschirm. Der große 10 Zoll großen HD-Touchscreen kann sich wenn gewünscht automatisch bewegen, sodass er stets im Blickfeld des Nutzers bleibt. Die integrierten Lautsprecher passen sich automatisch an den Raum an und strahlen dem Hersteller zufolge ebenfalls immer in Richtung es Nutzers ab.

Für Videochats ist eine 13-Megapixel-Kamera integriert, die mit einem manuellen Blendenschieber verschlossen werden kann. Zudem verfügt der neue Echo Show wie der Standard-Echo über einen integrierten Smarthome-Hub. Den Preis für den neuen Echo Show gibt Amazon mit 243,69 Euro an. Ein Liefertermin für Deutschland wird derzeit allerdings noch nicht angekündigt.

Fire TV Stick und Fire TV Stick Lite

Auch der neue Fire TV Stick und der Fire TV Stick Lite können jetzt für 38,98 Euro bzw. 29,23 Euro bestellt werden und sollen bereits ab 30. September geliefert werden. Beide Geräte sind 86 x 30 x 13 mm groß und unterscheiden sich offenbar lediglich durch die beiliegende Fernbedienung und im Bereich der akzeptierten Audioformate. Während der Fire TV Stick Lite die HDMI-Audio-Durchleitung für Dolby Digital und Dolby Digital+ unterstützt, beherrscht die teurere Standardversion auch Dolby Atmos und Surround Sound.

Beim neuen Standard-Fire-TV-Stick ist die Alexa-Sprachfernbedienung der 2. Generation mit integrierter Infrarot-Gerätesteuerung, also auch Tasten für Ein/Aus und Lautstärke enthalten. Die Alexa-Sprachfernbedienung Lite verfügt nicht über diese Zusatzfunktionen.