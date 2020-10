Notiz-App Notability für Mac zum Aktionspreis

Der Preis für die Mac-Version der Notiz-App Notability wurde von den Entwicklern für kurze Zeit um 80 Prozent auf 2,29 Euro reduziert. Das Angebot dürfte für Mac-Nutzer, die eine erweiterte Notiz-Lösung suchen und Besitzer der iOS-Version, die von den plattformübergreifenden Nutzungsmöglichkeiten der App Gebrauch machen wollen, gleichermaßen interessant sein.

Notability zeigt sich angenehm Flexibel mit Blick auf die Eingabemöglichkeiten, die App akzeptiert Tastatureingaben ebenso wie Bilder, Grafiken und weitere Dokumentenarten. Am Mac sind Zeichnungen und handschriftliche Ergänzungen mittels Trackpad oder Maus möglich, die Anwendung bietet damit verbunden auch eine integrierte Handschrifterkennung an.

Als Besonderheit darf man die Möglichkeit erwähnen, direkt in der App Audioaufzeichnungen anzufertigen und in den einzelnen Notizen zu speichern. Die App verwendet hierfür das in den Mac integrierte Mikrofon.

Notability bietet vielseitige Möglichkeiten beim Erstellen und Bearbeiten der Notizen, dabei können die unterschiedlichen Importformate weitgehend frei mit Textblocks, Zeichnungen, Handschrifteingaben oder auch Checklisten kombiniert werden.

Über Apples iCloud besteht zudem die Möglichkeit, die Inhalte zwischen Notability für Mac und den für iPad und iPhone erhältlichen Apps synchron zu halten.