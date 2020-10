MagentaTV landet als App auf Samsung-Fernsehern

Die Telekom wird ihre MagentaTV-App fortan auch auf Smart TVs platzieren. Als erster Hersteller macht nun Samsung eine entsprechende Ankündigung. MagentaTV steht auf allen Smart TVs des Herstellers ab 2016 zur Verfügung und kann unabhängig vom Internet-Anbieter genutzt werden. Eine separate Set-Top-Box oder Produkte wie der MagentaTV-Stick sind nicht erforderlich.

Samsung bietet vielen seiner TV-Kunden als erster Hersteller den Zugang zu dieser App an. Und die ist wie gemacht für die leistungsstarken Smart TVs von Samsung: So sind auch Inhalte in 4K UHD Auflösung im Angebot, die zudem HDR10+ unterstützen. Auch Dolby Atmos wird unterstützt, sodass sich Kunden auf starken Sound für ihr eigenes Home-Entertainment-System freuen dürfen.