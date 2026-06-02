Synology hat mit der FlashStation FS200T ein neues NAS-Laufwerk im Programm, das ausschließlich mit SSD-Speichermodulen arbeitet. Der Verzicht auf klassische Festplatten sorgt neben höheren Geschwindigkeiten vor allem dafür, dass sich die Abmessungen des Geräts deutlich verringern. Angekündigt wurde das Gerät bereits vor rund einem Jahr, jetzt startet tatsächlich auch der Verkauf.

Mit ihren Abmessungen von nur 121 x 151 x 175 mm soll sich die Synology FlashStation FS200T besonders gut für Homeoffice- und kleine Büroumgebungen eignen. Das folgende Vergleichsbild macht deutlich, wie enorm der Größenunterschied zu den bekannten NAS-Geräten von Synology ist.

Unser Beispielbild zeigt eine mit lediglich zwei, allerdings klassischen Laufwerksschächten ausgestattete DiskStation DS725+, die mit 166 mm × 106 mm × 223 mm deutlich größer ist.

Nahezu geräuschloser Betrieb

Durch den ausschließlichen Einsatz von Flash-Speicher soll das Gerät zudem nahezu geräuschlos arbeiten. „Nahezu“, weil auf der Rückseite ein Lüfter verbaut ist, der die Temperatur im Gehäuse insbesondere bei hohen Leistungsanforderungen regulieren soll.

Das System wurde laut Synology speziell für die Verwendung mit SSD-Speicher entwickelt und verfügt über sechs 2,5 Zoll große Laufwerksschächte für Speichermodule. Integrierte Anschlüsse für 2,5-GbE und 1-GbE ermöglichen schnelle kabelgebundene Netzwerkverbindungen und Failover-Funktionen. Zudem stehen rückseitig noch zwei Anschlüsse für USB 3.2 Gen 1 zur Verfügung.

Die FlashStation FS200T arbeitet mit einem Prozessor vom Typ Intel Celeron J4125 und kommt mit 4 GB Arbeitsspeicher, der sich maximal auf 8 GB erweitern lässt. Der Stromverbrauch beträgt im Ruhezustand 19 und bei Aktivität 25,5 Watt.

UVP liegt bei 1.300 Euro

Die unverbindliche Preisempfehlung für die FlashStation FS200T liegt bei 1.306,62 Euro. Das neue NAS-Laufwerk findet sich zu diesem Preis auch schon bei den ersten Vertriebspartnern des Herstellers gelistet.