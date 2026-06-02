Gerade mal 12 x 15 Zentimeter groß
Synology FlashStation FS200T setzt vollständig auf SSD-Speicher
Synology hat mit der FlashStation FS200T ein neues NAS-Laufwerk im Programm, das ausschließlich mit SSD-Speichermodulen arbeitet. Der Verzicht auf klassische Festplatten sorgt neben höheren Geschwindigkeiten vor allem dafür, dass sich die Abmessungen des Geräts deutlich verringern. Angekündigt wurde das Gerät bereits vor rund einem Jahr, jetzt startet tatsächlich auch der Verkauf.
Mit ihren Abmessungen von nur 121 x 151 x 175 mm soll sich die Synology FlashStation FS200T besonders gut für Homeoffice- und kleine Büroumgebungen eignen. Das folgende Vergleichsbild macht deutlich, wie enorm der Größenunterschied zu den bekannten NAS-Geräten von Synology ist.
Unser Beispielbild zeigt eine mit lediglich zwei, allerdings klassischen Laufwerksschächten ausgestattete DiskStation DS725+, die mit 166 mm × 106 mm × 223 mm deutlich größer ist.
Nahezu geräuschloser Betrieb
Durch den ausschließlichen Einsatz von Flash-Speicher soll das Gerät zudem nahezu geräuschlos arbeiten. „Nahezu“, weil auf der Rückseite ein Lüfter verbaut ist, der die Temperatur im Gehäuse insbesondere bei hohen Leistungsanforderungen regulieren soll.
Das System wurde laut Synology speziell für die Verwendung mit SSD-Speicher entwickelt und verfügt über sechs 2,5 Zoll große Laufwerksschächte für Speichermodule. Integrierte Anschlüsse für 2,5-GbE und 1-GbE ermöglichen schnelle kabelgebundene Netzwerkverbindungen und Failover-Funktionen. Zudem stehen rückseitig noch zwei Anschlüsse für USB 3.2 Gen 1 zur Verfügung.
Die FlashStation FS200T arbeitet mit einem Prozessor vom Typ Intel Celeron J4125 und kommt mit 4 GB Arbeitsspeicher, der sich maximal auf 8 GB erweitern lässt. Der Stromverbrauch beträgt im Ruhezustand 19 und bei Aktivität 25,5 Watt.
UVP liegt bei 1.300 Euro
Die unverbindliche Preisempfehlung für die FlashStation FS200T liegt bei 1.306,62 Euro. Das neue NAS-Laufwerk findet sich zu diesem Preis auch schon bei den ersten Vertriebspartnern des Herstellers gelistet.
Ich habe lange auf einen Nachfolger für die DS620 Slim gewartet um meine DS224+ zu ersetzen und weg vom Rattern im Wohnzimmer zu lautlosen Betrieb zu gehen.
Aber sorry für 1300€ ? Ist das wenigstens mit 6x 4 TB SSD Speicher? Nein natürlich nicht also nur Gehäuse ohne Speicher. Dann noch mit altem Celeron? Ich bin ein wenig fassungslos.
Vielleicht sollte ich doch mal lieber Richtung DXP480T schauen.
Schade Synology Chance verpasst obwohl ich gerne geblieben wäre. Andere Hersteller bieten für den Preis schon KI NAS Systeme an.
1.300€ ohne Laufwerke ??? Hat mal jemand auf den Link geklickt ? Wenn man versucht, Laufwerke hinzuzufügen, dann werden ausschließlich gewöhnliche SATA HDDs angeboten.
1300€,kein 10GbE NIC und weiterhin sehr alte CPU. Synology hat den Schuss immer noch nicht gehört.
Halten denn externe SSDs so viele Lese- und Schreibzugriffe aus wie konventionelle HDDs?
Wie üblich bei Synology, gibt es einen alten, lahmen Prozessor. Bei einem NAS mit SSD dann auch nur einen 2,5GBit/s Port.
Der Preis ist eher zu vernachlässigen bei dem, was man für sechs 8TB 2,5″ SSD bezahlen müsste.
Die „alten“ DS kann man ebenso mit 2,5″ Sata SSD verwenden. Nur fürs festschrauben wirds knifflig, muss man sich was mechanisch einfallen lassen. Ansonsten gar kein Problem.
Stolzer Preis, dafür dass noch keinerlei SSD verbaut sind
Ich sehe nicht wie das Teil besonders schnell sein sollte (oder schneller als die alten standard Schächte) SATA ist da die Begrenzung egal ob ich jetzt die Rahmen klein oder groß baue.
Dennoch verspieltes Vertrauen und keine offizielle Entschuldigung für den damaligen HDD Lock…
und tschüss… (gleiche NoGo Liste wie Qnap)
Also dann lieber von Ugreen die DXP480TPlus für um die 800€ zulegen mit 4 M2 Riegel Plätze. Intel i5 und 8GB RAM und 10Gbit LAN.
6 Slots mit SSDs, aber eine 2,5GbE-Schnittstelle als schnellstes Interface und max. 8GB RAM. Ich finde, Synology hat Humor.
Wieviel Kapazität ist denn möglich je Platte?
Nur Flash und dann kein 10 Gb Ethernet? Mein Humor…
Aus IT Sicht gesehen ist eine SSD nicht unbedingt das beste Medium um Daten lange aufzubewahren…