Netatmo bietet viele seiner Produkte günstiger an

Wenn ihr Produkte von Netatmo auf eurer Wunschliste habt, solltet ihr einen Blick in den Netatmo-Store bei Amazon werfen. Der Smarthome-Ausstatter bietet dort einen großen Teil seiner Produktpalette zu reduzierten Preisen an.

Ein Dauerbrenner ist weiterhin die Wetterstation von Netatmo. Im Rahmen der Aktion kann man das „alte“ Modell der Station und auch die verschiedenen Zusatzmodule deutlich günstiger bekommen.

Falls ihr eine Basisstation kauft, müsst ihr darauf achten, dass ihr die das Amazon-Exklusiv-Paket bestellt. Diese ist gerade genau wie die normale Version für 109,99 Euro im Angebot, man bekommt hier aber kostenlos eine Wandhalterung mit. Der Preis für Zusatzmodule ist von 79,99 Euro auf 51,99 Euro gesenkt, den Regenmesser bekommt man gerade für 49,99 Euro und der Windmesser wird zum Preis von 69,27 Euro angeboten.

Neue Version teurer aber nicht besser

Oben ist von der „alten“ Version der Station die Rede, weil Netatmo seit wenigen Monaten auch eine überarbeitete Version anbietet, die allerdings 60 Euro mehr als das aktuelle Aktionsangebot kostet und technisch soweit uns bekannt keinerlei Verbesserungen bietet.

So wie es aussieht, wurde hier lediglich die silberne Außenhülle der Geräte durch eine farbige Variante ausgetauscht. Die als Neuerung bei der zweiten Generation beworbene Anzeige von UV- und Pollendaten hat mit der Hardware nichts zu tun. Netatmo integriert hier lediglich über einen externen Onlinedienst bezogene Informationen. Netatmo zeigt diese Werte dennoch nur für Besitzer der neuen Station an.

Auch Thermostate und Kamera günstiger

Über die Wetterstation hinaus werden im Rahmen der Amazon-Aktion noch diverse weitere Produkte von Netatmo bis zu 44 Prozent günstiger angeboten. Auf der Aktionsseite finden sich unter anderem die Netatmo-Außenkamera, Heizungsventile und der Thermostat von Netatmo sowie die Alarmsirene und der Kohlenmonoxidmelder des Herstellers.