Insta360 GO Ultra: Neue Kompaktkamera im Hosentaschenformat

Der für seine 360-Grad-Kameras bekannte Hersteller Insta360 hat mit der GO Ultra ein neues Modell seiner kompakten Kameraserie angekündigt. Das Gerät startet heute mit einer Preisempfehlung von 429 Euro in den Handel.

Großer Sensor, winzige Kamera

Die GO Ultra ist mit einem wesentlich größeren Bildsensor als frühere Modelle ausgestattet. Der 1/1,28-Zoll-Sensor fängt deutlich mehr Licht ein und in Kombination mit einem neuen KI-Chip in der Lage, flüssige 4K-Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde zu erstellen. Spezielle Bildmodi sollen zudem die Aufnahme bei schwachem Licht verbessern.

Mit einem Gewicht von 53 Gramm und den Abmessungen einer Armbanduhr zählt die Insta360 GO Ultra zu den kleinsten Geräten ihrer Art. Das neue Ultra-Modell verfügt über eine magnetische Halterung, mit deren Hilfe sich die Kamera an der Kleidung oder auf metallischen Oberflächen befestigen lässt. Um die Befestigungsmöglichkeiten zu erweitern, bietet der Hersteller umfangreiches Zubehör an, darunter Clips, Pads und Halterungen für verschiedene Perspektiven.

Bedienung und App-Anbindung

Die Steuerung kann über die zugehörige App für iOS und Android erfolgen. Dort lassen sich die Aufnahmen auch bearbeiten und mit Effekten oder Musik ergänzen. Zudem ist eine Synchronisation mit Fitnessdaten von Drittanbietern möglich. Radfahrer können so beispielsweise die Geschwindigkeit oder Herzfrequenz direkt in ihre Videos einbinden.

Im Unterschied zu Vorgängermodellen setzt die GO Ultra auf wechselbare microSD-Karten mit bis zu 2 Terabyte Kapazität. Dadurch können Nutzer volle Karten austauschen, ohne Dateien übertragen zu müssen. Die Akkulaufzeit liegt laut Hersteller bei rund 70 Minuten, in Kombination mit dem mitgelieferten Action Pod sollen bis zu 200 Minuten möglich sein. Ein Schnelllademodus bringt den Akku in rund zwölf Minuten wieder auf 80 Prozent.

Die Kamera ist bis zu zehn Meter wasserdicht und kann somit auch bei Outdoor-Aktivitäten oder unter Wasser eingesetzt werden.

Verfügbarkeit und Lieferumfang

Das für 429 Euro erhältliche Standardpaket umfasst neben der Kamera und dem Action Pod auch verschiedene Halterungen und Zubehör. Alternativ dazu ist auch ein sogenanntes Creator Bundle für 479 Euro zu haben, bei dem zusätzliche Halterungen und ein kleines Stativ im Lieferumfang enthalten sind.

Die Insta360 GO Ultra wird in zwei Farbvarianten über den Online-Shop des Herstellers sowie über Amazon angeboten.