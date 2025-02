Preis unverändert: Apple schließt Übernahme von Pixelmator ab

Apple hat die im vergangenen November bekanntgegebene Übernahme der Bildbearbeitungsprogramme von Pixelmator offiziell abgeschlossen. Dies machen neu gestaltete Splash-Screens in den Anwendungen Pixelmator Pro, Pixelmator für iOS und Photomator deutlich, die in ihren Startbildschirmen jetzt über den Eigentümerwechsel informieren. Darüber hinaus sind bislang jedoch keine Änderungen an den Anwendungen erkennbar.

Bemerkenswert ist, dass Apple die Software weiterhin zum bisherigen Preis anbietet. Pixelmator Pro kostet im Mac App Store nach wie vor 59,99 Euro, ohne dass es Hinweise auf eine geplante Anpassung gibt. Ob Apple die Preisgestaltung beibehalten oder im Laufe der Zeit überarbeiten wird, ist derzeit nicht bekannt.

Keine Integration in Apples Systeme absehbar

Pixelmator Pro gehört zu den bekannteren Bildbearbeitungsprogrammen und tritt unter anderem als Alternative zu Photoshop an. Die Anwendungen der Pixelmator-Macher sind ausschließlich für macOS und iOS verfügbar und zeichnen sich durch ihre Performance und Bedienbarkeit aus.

Derzeit sind die Anwendungen weiterhin separat im App Store erhältlich, ohne dass Apple sie in die eigenen Systeme integriert hat. Ob und wann sich das ändern könnte, ist unklar. Apple bietet bereits Bildbearbeitungswerkzeuge innerhalb der Fotos-App auf iPhone, iPad und Mac an.

Allerdings hatte das Unternehmen bis 2015 mit Aperture auch eine eigenständige Anwendung für professionelle Nutzer im Programm, die dann jedoch eingestellt wurde.

Mit der Pixelmator-Übernahme stehen Apple nun wieder mehrere Applikationen zur Verfügung, die über die Grundfunktionen der Fotos-App hinausgehen. Ob daraus langfristig eine tiefere Integration oder eine neue eigenständige Anwendung entsteht, bleibt abzuwarten.

Künftige Entwicklung unklar

Während Apple sich bislang nicht zu möglichen Integrationen oder neuen Funktionen geäußert hat, bleibt die Zukunft der Pixelmator-Produkte ungewiss. Die Übernahme könnte langfristig dazu führen, dass Pixelmator in die bestehenden Apple-Apps eingebettet wird oder neue Bearbeitungsfunktionen für Apple-Nutzer bereitgestellt werden. Ob und wann dies geschieht, bleibt abzuwarten.