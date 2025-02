Apple Account: Übertragen von gekauften Inhalten erstmals möglich

Apple erlaubt es Nutzern in ausgewählten Regionen jetzt erstmals, gekaufte digitale Inhalte von einem zusätzlichen auf ihren Hauptaccount zu verschieben. Diese Funktion könnte insbesondere für Nutzer relevant sein, die für Einkäufe bislang einen separaten Apple-Account genutzt haben. Allerdings ist die neue Funktion nicht in der Europäischen Union, in Großbritannien und in Indien verfügbar. Unklar ist, warum Apple hier regionale Unterschiede macht.

Voraussetzungen für die Migration

Damit digitale Käufe von einem separaten auf einen Hauptaccount übertragen werden können, müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Beide Accounts dürfen nicht von anderen Personen genutzt werden, müssen die gleiche Länder- und Regionseinstellung haben und dürfen sich nicht in einer aktiven Familienfreigabe befinden. Zudem muss die Zwei-Faktor-Authentifizierung für beide Accounts aktiviert sein. Vor der Migration sollten Nutzer das vorhandene Guthaben auf dem sekundären Account ausgeben sowie laufende Leihfilme oder Vorbestellungen abwarten oder stornieren.

Durchführung und Einschränkungen

Der Transferprozess wird direkt über die Einstellungen eines Apple-Geräts eingeleitet. In den Account-Einstellungen lässt sich die Option „Migrate Purchases“ auswählen. Nutzer müssen daraufhin eine Prüfung der Zahlungsdaten durchführen. Ist die Migration abgeschlossen, erhalten beide Accounts eine Bestätigung per E-Mail. Nach dem Transfer sollten sich Nutzer von ihrem sekundären Account abmelden und den primären Account auf allen Geräten verwenden.

Allerdings gibt es Einschränkungen: Konten, die bereits eine Migration durchgeführt haben oder als Kinder-Accounts innerhalb der Familienfreigabe erstellt wurden, sind nicht berechtigt. Ebenso kann die Migration nicht durchgeführt werden, wenn beide Accounts mit separaten Musikbibliotheken verknüpft sind oder ein Apple-One-Abonnement genutzt wird, das iCloud-Speicher auf ein drittes Konto überträgt. Falls ein Nutzer die Migration rückgängig machen möchte, ist dies möglich, allerdings kann danach für ein Jahr keine erneute Migration erfolgen.

Apple beschriebt die Erforderlichen Einzelschritte in dem neu veröffentlichten Hilfe-Dokument #117294 („Käufe von einem Apple Account zu einem anderen Apple Account übertragen“).