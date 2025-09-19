Preis-Sammelklage gegen DAZN: Bereits mehr als 4.500 Teilnehmer

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) erinnert an seine Sammelklage gegen den Streaming-Anbieter DAZN. Mittlerweile haben sich der Organisation zufolge bereits mehr als 4.500 Verbraucher der Klage angeschlossen. Hintergrund sind mehrere Preiserhöhungen von DAZN, die von den Verbraucherschützern als rechtswidrig angesehen werden.

Die Beteiligung an der Sammelklage zeige, dass zahlreiche Menschen die erhöhten Preise nicht einfach hinnehmen wollen. Der vzbv bezeichnet das Vorgehen von DAZN als klares Foulspiel an den Nutzerinnen und Nutzern. Die Organisation will die Unrechtmäßigkeit der Preiserhöhungen nun gerichtlich feststellen lassen und dafür sorgen, dass Betroffene einen finanziellen Ausgleich erhalten.

Preise von heute auf morgen verdoppelt

In den Jahren 2021 und 2022 hat DAZN die Preise für bestehende Abos mehrfach teils deutlich erhöht. Mitte 2022 verdoppelte sich der Monatsbeitrag gar von 14,99 auf 29,99 Euro. Auf einen Aufruf der Verbraucherzentrale haben sich in der Folge mehr als 2.000 betroffene Abonnenten gemeldet. In der Folge hat der Verband dann die Sammelklage gegen den Sport-Streamer auf den Weg gebracht. Mit der Sammelklage wollen die Verbraucherschützer nicht nur einen Ausgleich für die ihrer Meinung nach zu viel gezahlten Gebühren erreichen, sondern die Preiserhöhungen zudem für unwirksam erklären lassen.

Verhandlung erst in einem Jahr

Bis zu einer Entscheidung wird allerdings noch ein ganzes Stück Zeit vergehen. Die erste mündliche Verhandlung in der Angelegenheit ist für den 4. September 2026 angesetzt. Betroffene Nutzer können sich der Sammelklage noch ein Jahr lang anschließen, damit ihre Ansprüche nicht verjähren. Die Frist für Anmeldung läuft voraussichtlich am 25. September 2026 ab.

Abonnenten von DAZN können über die Klage-Check-Webseite der Verbraucherzentrale prüfen, ob sie zur Teilnahme berechtigt sind. Die Teilnahme ist mit keinerlei Kosten verbunden.