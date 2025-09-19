Bosch und Ecovacs verstecken Reinigungsroboter im Küchenschrank

Ecovacs und Bosch haben gemeinsam eine Einbaulösung für Saug- und Wischroboter entwickelt. Den beiden Unternehmen zufolge handelt es sich dabei um das weltweit erste System, mit dessen Hilfe ein solches Gerät direkt in eine Küchenzeile integriert werden kann.

Der Roboter wird dabei unterhalb der Spüle in einen Unterschrank integriert. Mit einer Höhe von 84 Millimetern soll er sich unauffällig einfügen, während darüber weiterhin ausreichend Platz für ein Standard-Müllsystem bleibt.

Reinigungs- und Absaugstation ebenfalls versteckt

Im Bereich über den Abfallbehältern soll mit einer vollintegrierten Servicestation dann das Herzstück der Lösung seinen Platz finden. Hier werden sämtliche Arbeitsschritte, die bei modernen Geräten dieser Produktkategorie mittlerweile zum Standard gehören, automatisiert ausgeführt. Die Station sorgt für die Entleerung des Staubbehälters, die Reinigung und Trocknung der Wischpads sowie für das Aufladen des Roboters. Dabei ist ein Festanschluss des Systems an die Zu- und Abwasserleitungen vorgesehen.

Bei dem integrierten Robotermodell handelt es sich wohl um ein speziell für dieses Nutzungsszenario konzipiertes Gerät, das mit 20.000 Pascal Saugleistung und zwei rotierenden Wischpads arbeitet. Laut Hersteller erkenne er automatisch Teppiche und ist mit einem ausfahrbaren Wischpad für intensive Kantenreinigung ausgestattet. Die Bedienung soll über die Home-Connect-App von Bosch erfolgen, mit deren Hilfe sich auch Routinen und Reinigungspläne erstellen lassen.

Noch keine Infos zum Preis

Bislang machen die Hersteller keinerlei Angaben dazu, wann und zu welchem Preis die neue Lösung in den Handel kommen soll. Zielgruppe sind offenbar insbesondere Planer und Küchenbauer, die das Gerät dann in Verbindung mit der restlichen Küchenausstattung auch montieren. Die Installationszeit durch eine Fachkraft soll weniger als 30 Minuten betragen.