Postbank: Nach App-Debakel jetzt „Rückzug aus der Fläche“

An dem ambitionierten Vorhaben der Deutschen Bank, das komplette Privatkundensegment der Postbank bis zum Jahresende 2023 zu schlucken, ist das Finanzinstitut bekanntlich krachend gescheitert.

Beispielloses Beschwerdeaufkommen

Probleme in der IT, ein massives Beschwerdeaufkommen und signifikante Verzögerungen bei der Bearbeitung von Kündigungen, Kontobewegungen und Kundenanliegen, brachten zuletzt nicht nur die deutschen Verbraucherzentralen auf die Barrikaden, auch die Finanzaufsichtsbehörde BaFin überwacht seit dem vergangenen Herbst aktiv die Anstrengungen zur Problembeseitigung bei der Postbank.

Vor allem der digitale Unterbau der Postbank scheint der Deutschen Bank Probleme bereitet zu haben. Statt die 12 Millionen Postbank-Kunden einfach in das System der Deutschen Bank zu überführen und so auf rund 20 Millionen Privatkunden insgesamt zu kommen, versagten Online-Banking-Portale und die neuen Apps vielerorts ihren Dienst – und dies obwohl die Deutsche Bank die Überführung des Kundenstamms bereits auf mehrere Etappen aufgeteilt hatte.

„Rückzug aus der Fläche“

Auf Postbank-Bestandskunden, die sich bereits damit abgefunden haben, Apple Pay erst nach mehreren Jahren Verzögerung nutzen zu können, und sich nun auch tapfer durch die vergeigte Fusion gekämpft haben, wartet nun die nächste Hiobsbotschaft am Horizont.

Wie das Handelsblatt meldet, wird die Postbank bis zum übernächsten Jahr nicht nur rund die Hälfte der knapp 550 Filialen dicht machen, darüber hinaus sollen in Partner-Filialen der Postbank auch keine Finanzdienstleistungen mehr angeboten werden.

Wer Postbank-Dienstleistungen bislang etwa in Paketshops, in Schreibwarenläden oder in Kiosken und Spätis in Anspruch nehmen musste, der darf sich schon mal auf den Wegfall von fast 2000 Partner Shops einstellen, in denen dann keine Finanzdienstleistung der Postbank mehr angeboten werden.

Die neuen Regelungen sollen im Herbst greifen. Dann werden sich in betroffenen Partner-Filialen zwar weiterhin Briefmarken und Päckchen bezahlen lassen, eine Bargeldabhebung und andere Finanzdienstleistungen können dann jedoch nicht mehr in Anspruch genommen werden.