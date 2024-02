Weniger Sky Cinema: Sky streicht Filmangebot zusammen

Die Angebote und Pakete des Pay-TV Sender Sky sind auch nach der Ausgliederung des Streaming-Angebotes „Sky Ticket“ im Jahr 2022 weiter nur schwer zu überblicken.

Bis zu 96 Euro im Monat

Den Video-Streaming-Dienst vertreibt Sky jetzt unter der neuen Marke WOW. Das lineare Pay-TV-Angebot wird mit und ohne zusätzliche Fußballpakete als Sky Entertainment beziehungsweise Sky Entertainment Plus mit Mindestvertragslaufzeiten von zwölf Monaten an den Mann gebracht.

Sky Entertainment Plus kostet monatlich 27,50 Euro und kann, je nach Belieben, mit Sky Sport (für 36,50 Euro monatlich), mit Sky Cinema (für 41 Euro monatlich) oder mit Sky Fußball-Bundesliga (für 44 Euro monatlich) kombiniert werden. Für alle Pakete zusammen bezahlen Anwender 66,50 Euro und können bei Bedarf noch bis zu 30 Euro für Zubuchdienste wie Sky Kids, Sky Go Plus oder Multiscreen ausgeben.

Umstellung zum 11. April

Ab Mitte April wird Sky zwar nicht die Preise, wohl aber das inkludierte Programmangebot zusammenstreichen. Wie der Sender mitteilt, soll die Struktur der „Sky Cinema“-Sender zum 11. April „optimiert und vereinfacht“ werden.

Konkret bedeutet dies: In 50 Tagen werden drei der acht Sky Cinema Sender eingestellt. Betroffen sind die Programme Sky Cinema Premieren+24, Sky Cinema Thriller und Sky Cinema Fun. Zurück bleiben dann nur noch fünf Sky Cinema Sender. Hier mit der Selbstbeschreibung des Ausrichtungsfokus:

Sky Cinema Action HD : Filmhighlights mit den Schwerpunkten Action, Thriller, Crime und Horror

: Filmhighlights mit den Schwerpunkten Action, Thriller, Crime und Horror Sky Cinema Classics HD : Die besten Filme aus mehreren Jahrzehnten – zum Start sind das Titel wie „Spiel mir das Lied vom Tod“, „Hatari“ oder „Ben Hur“

: Die besten Filme aus mehreren Jahrzehnten – zum Start sind das Titel wie „Spiel mir das Lied vom Tod“, „Hatari“ oder „Ben Hur“ Sky Cinema Family HD : Entertainment für die ganze Familie, tagsüber Filme für die Kleinen und abends Drama, Comedy und Spannung für die Erwachsenen

: Entertainment für die ganze Familie, tagsüber Filme für die Kleinen und abends Drama, Comedy und Spannung für die Erwachsenen Sky Cinema Fun : Wird eingestellt.

: Wird eingestellt. Sky Cinema Highlights HD : Vielseitige Film-Specials und Pop-up Channels, sowie Kinohits der letzten 25 Jahre

: Vielseitige Film-Specials und Pop-up Channels, sowie Kinohits der letzten 25 Jahre Sky Cinema Premieren+24 : Wird eingestellt.

: Wird eingestellt. Sky Cinema Premiere HD : Heimat der neuesten Filmhighlights, darunter zum Start „Kandahar“ oder „Manta Manta – Zwoter Teil“

: Heimat der neuesten Filmhighlights, darunter zum Start „Kandahar“ oder „Manta Manta – Zwoter Teil“ Sky Cinema Thriller: Wird eingestellt.

Sky begründet die Verkleinerung des linearen Angebotes mit einer kontinuierlich wachsenden Nutzung der On-Demand-Inhalte. Und gibt an, alle Film-Inhalte von Sky Cinema fortan auf die fünf verbleibenden Sender verteilen zu wollen. Dadurch erhalte „Sky Cinema ein thematisch geschärftes Sender-Profil“ und Abonnenten könnten ihre Lieblingsfilme zukünftig „noch schneller finden“.