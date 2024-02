Echo Hub: Die Smarthome-Schaltzentrale von Amazon geht in den Verkauf

Der Echo Hub ist jetzt zum Preis von 199,99 Euro erhältlich. Das neueste Mitglied im Hardware-Programm von Amazon lässt sich vielleicht am besten als neue Variante des Echo Show beschreiben, die den Fokus auf die Smarthome-Steuerung legt.

Der Echo Hub ist für diesen Zweck soft- und hardwareseitig entsprechend ausgestattet, verzichtet dafür auf die sonst bei den Echo-Geräten verbauten großen Lautsprecher und Kameras. In der Form eines schlanken 8-Zoll-Tablets ist das Gerät für die Wandbefestigung prädestiniert, optional kann man auch einen passenden Standfuß erwerben.

Im Lieferumfang des Echo Hub findet sich standardmäßig eine Wandhalterung mitsamt den passenden Schrauben. Die Stromversorgung erfolgt über USB-C, hier ist ein 180 Zentimeter langes Anschlusskabel Kabel sowie ein Netzteil ebenfalls mit dabei.

An der rechten Seite des Echo Hub befinden sich Lautstärketasten sowie ein Stummschalter für die vier verbauten Mikrofone (drei an der Vorderseite und eines auf der Rückseite). Zusätzlich sind oberhalb des Displays ein Passiv-Infrarotsensor (PIR) und ein Umgebungslichtsensor in den Rahmen des Geräts integriert.

Der PIR-Sensor sorgt dafür, dass der Standby-Bildschirm zum Smarthome-Dashboard wechselt, sobald man sich dem Echo Hub nähert. Ansonsten kann man den „Bildschirmschoner“ wie bei anderen Alexa-Geräten mit Bildschirm selbst konfigurieren und hier beispielsweise auch eigene Diashows ablaufen lassen.

Von den Smarthome-Funktionen abgesehen lässt sich der Echo Hub auch mit sämtlichen Alexa-Befehlen nutzen, inklusive der Möglichkeit, Inhalte von Prime Video auf dem mit 1280 x 800 Pixeln aufgelösten Gerätedisplay abzuspielen.

Ein Echo für Smarthome-Enthusiasten

Man kann den Echo Hub also auch als Ersatz für ein gewöhnliches Echo-Gerät betrachten, der vor allem auf intensive Smarthome-Nutzer abzielt. Die Schaltzentrale für sämtliche mit Amazon Alexa kompatiblen Smarthome-Geräte hat zudem einen leistungsfähigen Smarthome-Hub integriert, der Verbindungen über WLAN, Bluetooth, Zigbee, Thread und Matter unterstützt.

Die Anbindung des Echo Hub ans Internet ist über WLAN oder auch kabelgebunden möglich. Für die letztgenannte Option kann man einen USB-C-Adapter erwerben, der dann auch die Stromversorgung über Ethernet unterstützt (PoE).

Konfigurierbare Smarthome-Schaltzentrale

Seine Stärken zeigt der Echo Hub in Verbindung mit der Möglichkeit, sein Smarthome-Dashboard flexibel an die persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Als Nutzer bestimmt man selbst, auf welche Funktionen, Routinen oder auch über den Smarthome-Bereich hinausgehenden Informationen man über den Hauptbildschirm des Geräts direkten Zugriff haben möchte.

Als Basis hierfür dienen die bereits aus der Alexa-App von Amazon bekannte Einteilung in Gruppen und Räume, selbst angelegte Routinen und nicht zuletzt auch die von Echo-Show-Geräten bekannten Widgets für die Anzeige von Wetter-, Kalender- und sonstigen Infos.

Über diese konfigurierbare Ansicht hinaus erreicht man vom Startbildschirm des Geräts aus sämtliche verbundenen Smarthome-Geräte nach Räumen oder Kategorien sortiert. Installierte Sicherheitskameras können wahlweise im Vollbild oder als Rasteransicht mit mehreren Videofeeds zugleich angezeigt werden.

Grundvoraussetzung für die sinnvolle und effektive Nutzung des Echo Hub ist dementsprechend ein ordentlich eingerichtetes und gepflegtes Smarthome-Netzwerk. Dessen Konfiguration läuft auch mit dem Echo Hub im Haus im Wesentlichen weiter über die Alexa-App. Der Echo Hub übernimmt die hier vorgenommenen Änderungen, bietet aber eine deutlich übersichtlichere und vor allem auch komfortablere Benutzeroberfläche als dies in der Alexa-App der Fall ist.

Klare Abgrenzung von den Standard-Echos

Abschließend bleibt nur die Frage, warum Amazon eine vergleichbare Ansicht als Smarthome-Zentrale nicht auch für die Echo-Show-Modelle bereitstellt. Die reine Steuerung oder auch der Zugriff auf vorhandene Kameras ist ja grundsätzlich von allen Echo-Geräten aus möglich. Vielleicht finden wir dergleichen ja irgendwann als neue Software-Option integriert.

Echo Hub mit gekoppeltem Echo Studio für angemessene Musikwiedergabe

Aktuell muss man sich beim Kauf eines Echo aber noch entscheiden, ob man dessen Fokus im Bereich der Smarthome-Steuerung sieht, oder lieber einen digitalen Alltagshelfer will, der dann wie der Echo Show 10 auch mit leistungsfähigeren Lautsprechern (der Echo Hub lässt sich auch per Bluetooth mit solchen verbinden) und einer integrierten Kamera ausgestattet ist oder über das große Display des Echo Show 15 verfügt.

Amazon bietet den Echo Hub zum Preis von 299 Euro an. Der optionale Tischfuß sowie der Ethernet-und-PoE-Adapter können separat als Zubehör bestellt werden.