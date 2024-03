PopChar 10: Mac-Klassiker in überarbeiteter Version

Mit PopChar 10 meldet sich ein Mac-Klassiker runderneuert zurück. Die aus Österreich stammende Mac-App zum Buchstabenvergleich und dem schnellen Auffinden von Sonderzeichen wurde von ihren Entwicklern vollständig überarbeitet.

Die App PopChar geht inzwischen auf ihren vierzigsten Geburtstag zu. Ihre Anfänge hatte die Anwendung im Jahr 1987, damals noch auf Apple-Rechnern mit Prozessoren aus der 68.000er-Familie von Motorola. Seither wurde PopChar an jede Mac-Generation angepasst und hat sich mit einer Vielzahl von Textverarbeitungsprogrammen arrangiert – ohne Unterbrechung von Beginn an dabei sind den PopChar-Entwicklern zufolge lediglich Microsoft Word und QuarkXpress.

PopChar will vor allem jene Mac-Nutzer unterstützen, die sich besonders intensiv mit Schriften, Typografie und Design auseinandersetzen. Die App präsentiert sich in Form einer Zeichentabelle, mit deren Hilfe sich Sonderzeichen und Symbole einfach auffinden und per Mausklick in Texte einfügen und verwenden lassen. Ergänzend dazu lassen sich mithilfe von PopChar auch für die einzelnen Sonderzeichen vorhandene Tastenkürzel finden und man kann die App zur detaillierten Analyse von einzelnen Zeichen und Buchstaben verwenden.

Die PopChar-Entwickler haben das für diesen Zweck in ihre App integrierte Lupenwerkzeug weiter verbessert. PopChar 10 bietet auch eine Möglichkeit an, gesuchte Sonderzeichen durch eine selbst gezeichnete Skizze aufzufinden. Eine Zusammenfassung der mit dem Update auf PopChar 10 verbundenen Neuerungen findet sich hier.

PopChar wird von den Entwicklern zum Preis von 34,99 Dollar angeboten. Wer erst im letzten halben Jahr eine PopChar-Lizenz gekauft hat, erhält auf diesen Preis 50 Prozent Nachlass. Zudem weisen die Entwickler darauf hin, dass es mit dem Code POPCHAR10-WELCOME vorübergehend 20 Prozent Einführungsrabatt gibt. Achtung: Alle von den Entwicklern genannten Dollar-Preise enthalten keine Mehrwertsteuer!

PopChar 10 lässt sich vor dem Kauf kostenlos laden und testen.