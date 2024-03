MX Brio: Logitech präsentiert neue Premium-Webcam

Logitech hat sein Webcam-Portfolio um ein neues Topmodell erweitert. Die MX Brio soll als High-End-Webcam gleichermaßen die Voraussetzungen für die private und berufliche Verwendung erfüllen und liefert Bildmaterial in 4K Ultra-HD.

Die Einordnung der neuen Kamera ins Premiumsegment von Logitech wird durch das Kürzel MX deutlich. Das Angebot der durch diese Buchstabenkombination gekennzeichneten Logitech Master Series umfasst bereits verschiedene hochwertige Tastaturen und Mäuse. Passend dazu spricht man bei Logitech mit Blick auf die MX Brio auch von der bisher besten Webcam im hauseigenen Programm.

Doppelt so viele Details wie bei der Brio 4K

Gegenüber dem bisherigen Topmodell von Logitech, der Brio 4K, kann die MX Brio durch 70 Prozent größere Pixel punkten, die für eine nennenswert bessere Aufnahmenqualität sorgen sollen. Der Hersteller will die Bildqualität darüber hinaus mithilfe von künstlicher Intelligenz verbessern und somit für eine gesichtsbasierte automatische Bildoptimierung und Lichtkorrektur sorgen. Im Ergebnis könne man doppelt so viele Details erwarten, wie bislang bei der Brio 4K der Fall.

Die Logitech MX Brio it mit der Konfigurationssoftware Logi Options+ kompatibel und erlaubt auf diese Weise auch die manuelle Anpassung von Faktoren wie Beleuchtung, Weißabgleich, ISO, Verschlusszeit, Farbton, Dynamik und mehr.

Geräuschunterdrückung und Privatsphäre-Blende

Hardwareseitig wird die Optik durch zwei integrierte Mikrofone ergänzt, die einer durch KI unterstützten Funktion zur automatischen Geräuschunterdrückung zuarbeiten. Logitech ist bei der Konzeption der MX Brio auch auf den Wunsch von Anwendern nach einem verlässlichen Privatsphäreschutz eingegangen und erlaubt es, eine mechanische Abdeckblende vor das Objektiv zu schieben.

Die Logitech-Webcam MX Brio ist in den Farben Grau und Graphit zum Preis von 229 Euro erhältlich. Ergänzend wird in Kürze auch eine speziell für den Unternehmenseinsatz ausgelegte Businessversion mit Namen MX Brio 705 in den Handel kommen.