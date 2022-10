Für Anwender, die über einen Berliner Bibliotheksausweis der VÖBB verfügen, lässt sich das gesamte Polylino-Angebot kostenfrei nutzen. Alle anderen mit Interesse an der Applikation sind leider auf einen Zugang von Bildungseinrichtungen wie Kindergärten, Vor- und Grundschulen angewiesen, um auf die Inhalte der Polylino-App zugreifen zu können. Den kostenlosen 30-Tage-Test des Anbieters können Privatnutzer leider nicht in Anspruch nehmen.

Der große Clou des Angebotes: Die Titel stehen in zahlreichen Sprachen zum Download und zum Lesen bereit. Ein Angebot, das vor allem in zweisprachigen Familien richtig gut ankommen dürfte. Dabei beschränkt sich Polylino nicht nur auf in Deutschland häufig anzutreffende Sprachen wie Türkisch, Polnisch, Arabisch und Spanisch sondern hält etliche Bücher auch in Dänisch, Niederländisch, Estnisch, Thai, Jiddisch oder Koreanisch vor.

Die Polylino-Applikation haben wir während des ersten Corona-Lockdowns kennen und damals auch schätzen gelernt. Der Download richtet sich an Eltern mit Kindern zwischen dem ersten und dem achten Lebensjahr und bietet eine riesige Auswahl von Kinderbüchern zum Vorlesen an.

Für Kinder von 0-8 Jahren Polylino: Vorlesebücher in etlichen Sprachen – nur in Berlin kostenfrei

