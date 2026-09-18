Podcasts werden beliebter: Das hören die Deutschen am liebsten

Podcasts erreichen in Deutschland immer mehr Menschen. Einer aktuellen Bitkom-Umfrage zufolge hören inzwischen 54 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren zumindest hin und wieder Podcasts. Im vergangenen Jahr lag der Anteil noch bei 49 Prozent.

Bei den bevorzugten Themen gibt es 2026 einen neuen Spitzenreiter. 75 Prozent der Podcast-Hörer interessieren sich besonders für Lifestyle-Inhalte. Bitkom fasst darunter etwa aktuelle Trends, Fitness und Reisen zusammen. Informationen und Nachrichten folgen mit 71 Prozent auf dem zweiten Platz.

Dahinter stehen Wissens- und Bildungsangebote mit 68 Prozent sowie Podcasts zu gesellschaftlichen Themen mit 63 Prozent. Wirtschaft und Finanzen erreichen 53 Prozent. Die aktuelle Erhebung basiert auf einer repräsentativen telefonischen Befragung von 1.205 Personen ab 16 Jahren, darunter 649 Podcast-Hörer.

Lifestyle knapp vor Nachrichten

Bei Männern und Frauen unterscheiden sich die Vorlieben teilweise deutlich. Lifestyle-Podcasts kommen bei 79 Prozent der Hörerinnen gut an, bei Männern sind es 71 Prozent. Umgekehrt liegen Informationen und Nachrichten bei Männern mit 73 Prozent an erster Stelle. Unter den Frauen interessieren sich 68 Prozent besonders für diese Kategorie.

Podcasts gibt es zu nahezu jedem Thema.

Technik erreicht fast jeden Zweiten

Auch Technologie und Digitalisierung sind vergleichsweise stark vertreten. 47 Prozent der Podcast-Nutzer hören entsprechende Angebote besonders gerne. Fast genauso groß ist die Zielgruppe für True Crime, das auf 45 Prozent kommt. Mit deutlichem Abstand folgen Popkultur, Medien und Filme mit 27 Prozent sowie Comedy mit 24 Prozent.

Erst gestern hatten wir über den neuen Online-Audio-Monitor 2026 berichtet. Dieser kommt bei monatlich genutzten Podcasts auf rund 20 Millionen Menschen beziehungsweise 34 Prozent der Bevölkerung. Der Unterschied erklärt sich unter anderem durch die Fragestellung: Bitkom erfasst auch Personen, die Podcasts lediglich gelegentlich einschalten.

Podcasts haben sich damit weiter als reguläres Medienformat etabliert. Bitkom zufolge werden sie nicht nur zur Unterhaltung nebenbei genutzt, sondern zunehmend auch für Themen, die ausführlicher eingeordnet und erklärt werden sollen.