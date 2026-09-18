GTA VI: Soundtrack erscheint auf CD, Vinyl und als Stream

Gute Musik und „Grand Theft Auto“ gehören seit Jahrzehnten zusammen. Die Radiosender der Spielereihe haben mindestens ebenso viele Erinnerungen hinterlassen wie Missionen, Fahrzeuge und Figuren. Bei „GTA VI“ scheint Rockstar diese Tradition besonders ernst zu nehmen: Zusammen mit Atlantic Records wurde jetzt „Grand Theft Auto VI: The Album“ angekündigt. Die Sammlung umfasst 34 eigens für das neue Spiel produzierte Titel.

Dass Rockstar bei der Musikauswahl weiterhin ein gutes Händchen hat, haben bereits die bisherigen Trailer gezeigt. Der erste große Auftritt von „GTA VI“ wurde von Tom Pettys „Love Is A Long Road“ begleitet, beim zweiten Trailer lieferte „Hot Together“ von The Pointer Sisters den passenden Sound für Jason, Lucia und das sonnige Vice City. Auch der im August veröffentlichte ausführliche Einblick sprang munter durch verschiedene Jahrzehnte und Genres.

Gerade diese musikalische Mischung war schon immer eine Stärke der Reihe. Wer sich stundenlang durch Vice City oder Los Santos bewegt, hört schließlich nicht einfach nur Hintergrundmusik, sondern wechselt zwischen Radiosendern, Moderatoren, Werbung und sehr unterschiedlichen Musikrichtungen. Für „GTA VI“ verspricht Rockstar bereits eine Weiterentwicklung dieses In-Game-Radios sowie einen dynamischen Score. Details dazu sollen später folgen.

Von Keith Richards bis Travis Scott

Einen ersten Vorgeschmack auf das neue Album gibt es bereits. Sechs der insgesamt 34 Titel stehen seit dieser Woche bei den großen Streamingdiensten (auch Apple Music) zur Verfügung. Die Auswahl ist dabei ähnlich breit aufgestellt, wie man es von GTA erwarten würde. Mit dabei sind Yung Lean zusammen mit Future und Metro Boomin, Travis Scott, CA7RIEL & Paco Amoroso mit PinkPantheress, Fred again.. und Etienne de Crécy, Morgan Wallen, Rauw Alejandro sowie Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards.

Besonders interessant ist auch ein Name hinter den Kulissen: Travis Scotts „RHYNO“ wurde von Guy-Manuel de Homem-Christo produziert, einer Hälfte des ehemaligen Daft-Punk-Duos. Die verbleibenden 28 Titel hält Rockstar zunächst noch zurück. Das komplette Album erscheint am 19. November und damit gleichzeitig mit „Grand Theft Auto VI“.

Liquid Vinyl für 123,99 Euro

Wer den Soundtrack nicht nur streamen möchte, bekommt auch etwas fürs Regal. Im offiziellen Album-Shop kostet die Doppel-CD 16,99 Euro, die normale Vinyl-Ausgabe 51,99 Euro. Deutlich auffälliger ist die auf 123,99 Euro angesetzte Limited Edition. Die transparenten Schallplatten sind mit farbiger Flüssigkeit gefüllt und passen optisch entsprechend gut zum Neon-Look von Vice City. Allerdings ist sie schon ausverkauft.

Daneben kündigt Rockstar verschiedene exklusive Vinyl-Farbvarianten für einzelne Händler an. Auch Amazon bekommt eine eigene Pressung. Im deutschen Amazon-Shop ist diese zwar schon gelistet, lässt sich aber noch nicht bestellen. Das digitale „Grand Theft Auto VI: The Album“ lässt sich bei Amazon Music bereits vormerken.

Das Spiel selbst kann dagegen schon länger vorbestellt werden. Über den Verkaufsstart hatten wir bereits im Juni berichtet. Bei Amazon kostet die Standardausgabe für die PlayStation 5 derzeit rund 79 Euro. Kurios bleibt dabei: Während das Spiel in seiner Verkaufsbox lediglich einen Download-Code enthält, gibt es ausgerechnet die Musik dazu ganz klassisch auf CD und Vinyl.

„Grand Theft Auto VI“ erscheint am 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Für PC und Mac wurde bislang weiterhin keine Version angekündigt.