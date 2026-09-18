Claude Code: „Projects“ koordinieren mehrere KI-Sitzungen gleichzeitig

Anthropic erweitert Claude Code um eine neue Form der Projektverwaltung. Mit den überarbeiteten „Projects“ sollen größere Aufgaben nicht mehr auf mehrere von Hand verwaltete Sitzungen verteilt werden müssen. Stattdessen beschreibt man Claude in einer zentralen Unterhaltung das gewünschte Ergebnis. Die KI zerlegt die Aufgabe anschließend selbstständig und startet bei Bedarf mehrere parallele Arbeitssitzungen.

Anthropic verabschiedet sich damit vom bisherigen Ansatz, bei dem Projects in erster Linie als Ordner für Dateien, Kontext und Unterhaltungen dienten. Das neue Projekt fungiert vielmehr als zentrale Koordinationsstelle. Claude entscheidet, welche Arbeitsschritte parallel erledigt werden können, startet dafür einzelne Threads und führt deren Ergebnisse anschließend wieder zusammen.

Jeder dieser Threads läuft als vollständige Claude-Code-Sitzung in der Cloud und arbeitet bei Softwareprojekten mit einer eigenen Kopie und einem eigenen Branch des Repositorys. So können beispielsweise mehrere Bereiche einer Anwendung gleichzeitig untersucht, Fehler korrigiert oder Pull Requests vorbereitet werden. Überschneiden sich Änderungen, müssen daraus entstehende Konflikte wie gewohnt beim Zusammenführen des Codes gelöst werden.

Claude übernimmt die Koordination

Für Nutzer soll sich dadurch vor allem der Verwaltungsaufwand reduzieren. Statt mehrere Claude-Code-Sitzungen mit denselben Hintergrundinformationen zu versorgen und deren Fortschritt einzeln zu überwachen, übernimmt ein zentraler Koordinator die Verteilung. Über die Projektansicht lässt sich dennoch jederzeit verfolgen, woran die einzelnen Threads arbeiten. Bei Bedarf können Nutzer in einen Thread wechseln und dort direkt eingreifen.

Die einzelnen Arbeitssitzungen greifen zudem auf einen gemeinsamen Projektspeicher zurück. Claude kann sich dadurch über längere Zeit Details und Entscheidungen merken. Hinzu kommt eine Bibliothek, in der hochgeladene Dateien sowie die von Claude erzeugten Ergebnisse gesammelt werden.

Dass Anthropic Claude Code zunehmend von der klassischen Kommandozeile löst, zeichnet sich schon länger ab. Erst im Frühjahr haben wir über die neue Mac-Oberfläche und automatisierte Routinen berichtet. Auch diese können Aufgaben auf den Servern des Anbieters weiter ausführen, wenn der eigene Rechner nicht mehr aktiv ist.

Vorerst nur in der Cloud

Die neuen Projects stehen zunächst als Beta für ausgewählte Nutzer der Pro- und Max-Tarife zur Verfügung, die Claude Codes Cloud-Sitzungen verwenden. Anthropic will den Zugriff im Laufe der kommenden Tage auf weitere Nutzer dieser Tarife ausweiten. Team- und Enterprise-Konten sollen später folgen.

Aktuell laufen sämtliche Projekt-Threads auf Anthropic-Servern. Die Einbindung lokaler Werkzeuge und lokal gespeicherter Codeprojekte soll allerdings bereits in Vorbereitung sein. Wer mehrere Threads gleichzeitig arbeiten lässt, sollte zudem die Verbrauchsgrenzen seines Abos im Blick behalten: Da jeder Thread einer vollständigen Claude-Code-Sitzung entspricht, können die verfügbaren Kontingente entsprechend schneller ausgeschöpft werden.