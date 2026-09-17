Online-Audio erreicht drei Viertel der Bevölkerung

Die Nutzung von Online-Audio hat sich in Deutschland auf hohem Niveau stabilisiert. Dies geht aus dem Online-Audio-Monitor 2026 hervor. Die jährlich durchgeführte Studie untersucht im Auftrag der Landesmedienanstalten die Nutzung von Webradio, Musikstreaming, Podcasts und anderen Audioangeboten über das Internet.

Demnach hören 53 Millionen Menschen ab 14 Jahren zumindest gelegentlich Online-Audio. Das entspricht drei Vierteln der deutschsprachigen Bevölkerung. 48 Millionen beziehungsweise 68 Prozent nutzen Online-Audio mindestens einmal im Monat.

Besonders verbreitet ist Online-Audio bei jüngeren Menschen. Von den 14- bis 29-Jährigen hören 93 Prozent zumindest gelegentlich Online-Audio, bei den 30- bis 49-Jährigen sind es 89 Prozent. Nach deutlichen Zuwächsen in den vergangenen Jahren haben sich die Reichweiten inzwischen weitgehend stabilisiert. Musikstreaming bleibt mit 66 Prozent das reichweitenstärkste Format. Webradio erreicht 54 Prozent der Bevölkerung, Podcasts kommen auf 34 Prozent.

Podcasts auch als Informationsquelle

Rund 20 Millionen Menschen hören mindestens einmal im Monat Podcasts. Dabei werden Podcasts nicht nur zur Unterhaltung genutzt. Für 35 Prozent der regelmäßigen Podcast-Hörer gehören Podcasts zu den hauptsächlichen oder sind sogar die wichtigste Informationsquelle zum Zeitgeschehen. Weitere 42 Prozent nutzen sie ergänzend. Politik und Gesellschaft sind mit 50 Prozent die meistgehörten Themenbereiche.

Auch Video gehört zum Podcast-Angebot, bleibt bei der Nutzung aber häufig Nebensache. Vier von zehn regelmäßigen Podcast-Hörern nutzen zumindest teilweise Ausgaben mit parallelem Videobild. Nur gut ein Fünftel davon schaut überwiegend aufmerksam zu.

Spotify und YouTube bestimmen den Zugang

Zunehmend entscheidend ist, über welche Plattformen Audioinhalte abgerufen werden. YouTube erreicht 51 Prozent der regelmäßigen Online-Audio-Hörer, Spotify folgt mit 48 Prozent. Beim Musikstreaming führt Spotify mit 57 Prozent. Bei Podcasts liegt der Dienst mit 52 Prozent vor YouTube mit 44 Prozent. Amazon folgt mit 31 Prozent und Apple liegt hierzulande bei lediglich 12 Prozent.

Das Smartphone bleibt mit deutlichem Abstand das wichtigste Abspielgerät und wird von 83 Prozent der regelmäßigen Nutzer verwendet.

Online-Audio auch im Auto etabliert

Auch im Auto ist Online-Audio mit rund 30 Millionen Nutzern fest etabliert. Das klassische Radio behauptet dort weiterhin eine starke Position. Über Apple CarPlay und Android Auto steht es allerdings stärker im direkten Wettbewerb mit Musikstreaming und anderen Audioangeboten.