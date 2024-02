Plötzlich umentschieden: Apple will 30-Prozent-Beteiligung an Spenden

Die Meditations-Applikation Insight Timer liefert ein schönes Fallbeispiel dafür, warum der App Store nicht allein der Kontrolle Apples überlassen werden kann, sondern die hier aktiven Entwickler rechtliche Leitplanken benötigen, die mit Implementierung der neuen, europäischen Digitalgesetze, nun Schritt für Schritt errichtet werden sollen.

Nach fast 50 Updates

Zeigt der Fall der Achtsamkeits-Anwendung, doch eindrücklich wie hilflos die im App Store aktiven Entwickler, den teils tagesformabhängigen Entscheidungen Apples ausgeliefert sind, mit denen Cupertino maßgeblich auf Ertrag und Zukunftsfähigkeit, der im App Store angebotenen Applikationen Einfluss nehmen kann.

Im Fall der Meditations-Applikation Insight Timer, geht der verantwortliche Unternehmenschef Christopher Plowman gerade wegen einer plötzlichen Umentscheidung Apples auf die Barrikaden. Die seit fast 50 Aktualisierungen in der Anwendung angebotene Spendenfunktion, die Meditationsteilnehmer für Geldspenden an ihre Lieblingslehrer nutzen können, wird von Apple jetzt nicht mehr akzeptiert.

Spenden plötzlich „digitale Inhalte“

Die App-Store-Einlasskontrolle entschied Ende letzten Jahres, dass die Spendenfunktion zukünftig als Kaufoption für „digitale Inhalte“ gewertet werde und damit den üblichen Provisionen unterliegt.

Dabei hat sich App-Anbieter Plowman akribisch an Apples Regelwerk gehalten und dafür Sorge getragen, dass hundert Prozent der Spenden bei den jeweiligen Meditationslehrern ankommen und die App-Anbieter selbst ausschließlich von den ebenfalls in der App angebotenen Abonnements profitieren. 2023 erwirtschaftete Insight Timer hier rund 20 Millionen US-Dollar und reichte die übliche Umsatzbeteiligung von 30 Prozent davon durchgängig an Apple weiter.

Dies scheint Cupertino nun jedoch nicht mehr auszureichen. Wie das Startup-Portal Techcrunch berichtet, würde Cupertino vom Spendenaufkommen der App, das derzeit bei etwa hunderttausend Euro monatlich liegt, nun die üblichen dreißig Prozent verlangen.

Apple hat den Vorfall auf Rückfrage nicht kommentiert.