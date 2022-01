Neue BRAVIA-TVs von Sony: Kameras erkennen Zuschauer und Gesten

In Kooperation mit dem Video-Streaming-Dienst Netflix hat Sony zudem den sogenannten „Netflix Adaptive Calibrated Mode“ in seine neuen TVs integriert. Dieser soll das Videobild des weltweit populärsten Streaming-Dienstes kontinuierlich an die Lichtverhältnisse im Raum anpassen.

Alle neuen Modelle sind mit der Zusatz-Kamera BRAVIA CAM kompatibel, die den teuersten Neuvorstellungen des Jahres im Lieferumfang beiliegen wird. Die Kamera soll nicht nur für den Videochat eingesetzt werden können, sondern soll auch Zuschauer vor dem TV-Gerät erkennen. Die Erkennung selbst will Sony dann sowohl zum Auswerten von Gesten nutzen, die die neuen TVs fernsteuern können, als auch um Bildeinstellungen und Audioausgabe anzupassen und diese in Abhängigkeit vom Aufenthaltsort der Zuschauer zu optimieren.

