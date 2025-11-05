Digitaler Wahlkampf: Algorithmen bevorzugen politische Ränder

Eine Untersuchung der Universität Potsdam in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass Inhalte politischer Parteien auf sozialen Plattformen wie TikTok, Instagram, YouTube und X nicht gleichmäßig in den Feeds junger Erwachsener erscheinen.

Politische Rändern häufiger vertreten

Grundlage der Analyse waren 268 eigens eingerichtete Testkonten, mit denen untersucht wurde, welche politischen Beiträge Nutzerinnen und Nutzern im Alter zwischen 21 und 25 Jahren im Vorfeld der Bundestagswahl 2025 angezeigt wurden.

Die Daten belegen, dass Beiträge von Parteien an den politischen Rändern häufiger in den Feeds auftauchten als Beiträge der politischen Mitte. Dies gilt selbst dann, wenn Parteien aus der Mitte insgesamt mehr Inhalte veröffentlichten. Die SPD etwa veröffentlichte im Untersuchungszeitraum 24,1 Prozent aller ausgewerteten Beiträge offizieller Partei-Accounts, war im Feed der Testkonten jedoch nur mit einem Anteil von 14,1 Prozent vertreten.

Bei der CDU/CSU lag der Anteil veröffentlichter Inhalte bei 17,1 Prozent, ihre Sichtbarkeit in den Feeds betrug hingegen nur 4,9 Prozent. Umgekehrt war es bei der AfD und der Linken: Sie erreichten deutlich höhere Sichtbarkeitswerte als es ihrer Beitragsanzahl entsprach.

Politische Inhalte erscheinen unterschiedlich schnell

Besonders auffällig war das Verhalten des TikTok-Algorithmus. Dort wurden neu erstellten Profilen bereits nach wenigen Minuten Inhalte mit Bezug zur AfD angezeigt. Politische Beiträge anderer Parteien, etwa der SPD, folgten deutlich später. Auch über alle Plattformen hinweg dominierte die Sichtbarkeit von AfD-Inhalten, die etwa die Hälfte aller parteibezogenen Inhalte ausmachten.

Die Ursache für die ungleiche Verteilung lässt sich aus Sicht der Studienautoren nicht eindeutig bestimmen. Plattformen machen keine Angaben darüber, wie ihre Empfehlungsalgorithmen im Detail funktionieren. Zwar scheinen Interaktionen wie Aufrufe, Likes oder Kommentare eine Rolle zu spielen, doch können diese Faktoren die Ergebnisse nicht vollständig erklären.

Die Studien-Macher fordern daher stärkere Transparenzpflichten, digitale Bildung und eine bewusste Auseinandersetzung mit der Rolle sozialer Netzwerke in Wahlkampfphasen.