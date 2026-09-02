Plex warnt vor Sicherheitslücken im Media Server

Die Entwickler des Medienservers Plex weisen ihre Nutzer auf offenbar schwerwiegende Sicherheitsprobleme im Plex Media Server 1.43.2 und älteren Versionen hin. Damit zusammenhängend wird empfohlen, vorhandene Installationen zu aktualisieren.

Konkrete Informationen zu den Sicherheitslücken wurden bislang nicht veröffentlicht. Die Plex-Entwickler teilen lediglich mit, dass mit Plex Media Server 1.43.3 und Plex Desktop 1.115.0 zwei wichtige Sicherheitsupdates verfügbar sind. Nutzer sollen die Aktualisierungen zeitnah installieren. Details zu den damit behobenen Schwachstellen wolle man nachreichen, sobald die entsprechenden CVE-Einträge vorliegen. CVE steht für Common Vulnerabilities and Exposures und bezeichnet ein standardisiertes System zur eindeutigen Kennzeichnung öffentlich bekannter Sicherheitslücken.

Details zu den Schwachstellen stehen noch aus

Das Vorgehen von Plex lässt darauf schließen, dass die Sicherheitslücken zumindest für Nutzer mit von außen erreichbaren Plex-Installationen ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko darstellen könnten. Plex will Nutzern zunächst ausreichend Zeit für die Installation der Updates geben, bevor weitere Details zu den Schwachstellen veröffentlicht werden. Ein solches Vorgehen ist bei schwerwiegenden Sicherheitslücken üblich, um potenziellen Angreifern nicht vorzeitig zusätzliche Informationen zu liefern.

Um die Probleme zu beheben, hat Plex neue Versionen seiner Server- und Desktop-Software veröffentlicht. Der Plex Media Server steht jetzt in Version 1.43.3 bereit. Plex Desktop lässt sich in Version 1.115.0 installieren.

NAS-Nutzer müssen möglicherweise manuell aktualisieren

Ausführliche Informationen zur Installation der neuen Softwareversionen auf den unterstützten Systemen haben die Plex-Entwickler hier veröffentlicht. Insbesondere Nutzer von NAS-Systemen sollten beachten, dass die Updates dort nicht immer automatisch angezeigt werden und in der Regel manuell installiert werden müssen.