Die Smarthome-Plattform Homey lässt sich künftig nicht mehr nur per App oder Web-Interface bedienen. Mit Homey Portal bringt das zu LG gehörende Unternehmen eine Fernbedienung auf den Markt, die sich aufstellen oder an der Wand befestigen lässt.

Das kompakte Gerät kombiniert einen 2,8 Zoll großen Touchscreen mit einem berührungsempfindlichen Drehring. Darüber lassen sich beispielsweise Lampen schalten und dimmen, Musik steuern oder die Raumtemperatur verändern. Auch Informationen zum Energieverbrauch, Wetterdaten und Timer können auf dem Display angezeigt werden.

Touchscreen und Drehring zur Steuerung

Je nach Anwendung reagiert Homey Portal auf Tippen, Wischen und Drehen. Darüber hinaus lassen sich per Doppeltipp frei belegbare Schnellaktionen auslösen. Damit können Nutzer beispielsweise das Licht ein- und ausschalten, Musik starten oder pausieren sowie zuvor angelegte Automatisierungen und Lichtszenen aktivieren.

Der Startbildschirm lässt sich individuell konfigurieren. Häufig verwendete Geräte, Automatisierungen und Einstellungen können dort abgelegt und auf mehrere Seiten verteilt werden. Homey Portal kann zudem Smarthome-Benachrichtigungen wie Erinnerungen oder Meldungen einer Türklingel einblenden. Auch Live-Bilder einer verbundenen Überwachungskamera lassen sich auf dem Display anzeigen.

Mit allen Homey-Varianten kompatibel

Homey Portal lässt sich mit allen Varianten der Homey-Plattform verwenden. Neben den Hub-Modellen Homey Pro und Homey Pro mini werden auch Homey Cloud und der auf eigener Hardware betriebene Homey Self-Hosted Server unterstützt.

Das neue Smarthome-Zubehör verfügt unter anderem über Näherungs- und Berührungssensoren sowie einen Lautsprecher. Die Stromversorgung erfolgt über USB-C. Der äußere Drehring besteht aus Edelstahl.

Auslieferung startet im Dezember

Im Lieferumfang von Homey Portal sind sowohl ein Standfuß als auch eine Wandhalterung enthalten. Das Gerät kann bereits vorbestellt werden, die Auslieferung soll im Dezember beginnen. Den regulären Verkaufspreis gibt Homey mit 299 Euro an. Vorbesteller erhalten Homey Portal zum Einführungspreis von 249 Euro.