Plex: Navigation per Seitenleiste kehrt auf Apple TV zurück

Plex denkt mit Blick auf seine neue Benutzeroberfläche jetzt auch auf Apple TV um. Nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr eine grundlegend überarbeitete App für Apple TV bereitgestellt hatte, sollen nun Elemente der früheren Bedienung zurückkehren. Die Hauptnavigation befindet sich künftig wieder am linken Bildschirmrand.

Eine ähnliche Kehrtwende gab es bereits bei der Haupt-App von Plex. Im vergangenen Jahr haben die Entwickler den zuvor entfernten Zugriff auf die Mediatheken für Musik und Fotos wieder in die App integriert.

Mehr Plätze für den TestFlight-Zugang

Die Änderung wird allerdings zunächst für Nutzer der Vorschauversionen von Plex auf Apple TV und Roku verteilt. Damit verbunden erweitert Plex auch den Zugang zur Vorschauversion. Die Entwickler haben die Zahl der Beta-Plätze erhöht, sodass sich über diesen Link weitere Nutzer für den Vorabzugriff auf kommende Funktionen anmelden können.

Plex zufolge ist vor allem die veränderte Navigation bei Nutzern wiederholt auf Kritik gestoßen. Bereits im vergangenen Herbst habe man daraufhin erste Anpassungen vorgenommen. Diese hätten die angesprochenen Probleme jedoch nicht ausreichend gelöst.

Plex reagiert auf Kritik

Mit der jetzt veröffentlichten Version orientiert sich Plex wieder stärker an der früheren Bedienung. Die ausklappbare Seitenleiste am linken Rand stellt das zentrale Element dar. Von dort aus können Nutzer auf die verschiedenen Bereiche und Medienquellen zugreifen.

Zugleich passt Plex die Anordnung der dort angebotenen Inhalte an. Als Favoriten markierte Mediatheken werden künftig direkt auf der obersten Navigationsebene angezeigt. Auch Quellen für Live-TV und DVR-Aufnahmen lassen sich als Favoriten festlegen und in der gewünschten Reihenfolge anordnen.

Darüber hinaus soll der Wechsel zwischen verschiedenen Unterseiten einer Medienquelle einfacher werden. Nutzer müssen dafür nicht mehr jedes Mal durch die vollständige Navigation zurückgehen. Damit reagiert Plex auf einen Kritikpunkt der bisherigen Vorschauversion, bei der der Wechsel zwischen einzelnen Bereichen vergleichsweise viele Bedienschritte erforderte.