ChatGPT darf jetzt iMessages lesen und verschicken

OpenAI verzahnt ChatGPT deutlich enger mit Apples Nachrichten-App. Das neue Apple-Messages-Plugin kann Unterhaltungen auf dem Mac lesen und durchsuchen, Nachrichten zusammenfassen und sogar selbst neue Mitteilungen vorbereiten oder verschicken.

Unterstützt werden dabei nicht nur iMessage-Unterhaltungen. Da das Plugin auf die Nachrichten-App des Mac zugreift, kann ChatGPT auch SMS- und RCS-Konversationen einbeziehen, die über das iPhone mit dem Rechner synchronisiert werden.

Damit lassen sich beispielsweise ältere Gespräche nach Informationen durchsuchen, längere Chatverläufe zusammenfassen oder Antworten auf Basis der bisherigen Unterhaltung formulieren. OpenAI nennt ausdrücklich auch das eigenständige Versenden als Funktion.

Versand standardmäßig nur nach Freigabe

Ganz freie Hand bekommt ChatGPT zunächst nicht. Laut OpenAIs Dokumentation müssen Nachricht und Empfänger standardmäßig vor jedem Versand bestätigt werden. Für einzelne Unterhaltungen kann diese Kontrolle allerdings dauerhaft abgeschaltet werden.

OpenAI warnt selbst vor dieser Option: Wird eine dauerhafte Freigabe erteilt, entfällt die letzte Möglichkeit, eine von der KI erzeugte Nachricht vor dem Versand noch einmal zu kontrollieren. Die Berechtigung lässt sich später in den Einstellungen unter „Computer use“ wieder entfernen.

Nur auf Macs mit Apple-Prozessor

Das Messages-Plugin steht laut aktuellem ChatGPT-Changelog grundsätzlich in allen Tarifen zur Verfügung, benötigt derzeit aber die neue Desktop-App auf einem Mac mit Apple-Prozessor. Intel-Macs bleiben außen vor.

We've added native integration with iMessage, so ChatGPT can now send & read messages for you! It can also analyze your messages! It's really fun to get insights about who you talk to, and what you talk to people about. https://t.co/OBIH5H3z6b pic.twitter.com/W0f6htZKvL — Ari Weinstein (@AriX) August 20, 2026

Eine weitere Einschränkung: Die Funktion arbeitet derzeit nur innerhalb von ChatGPT Work und Codex. In normalen ChatGPT-Unterhaltungen lässt sich das Plugin noch nicht verwenden. Auch über die ChatGPT-App auf dem iPhone oder im Web besteht kein direkter Zugriff auf Apples Nachrichten-App.

Für Codex ist dies dennoch eine interessante Erweiterung. Im Mai hatten wir bereits darüber berichtet, dass sich laufende Codex-Aufgaben vom iPhone aus überwachen und freigeben lassen. Mit dem Messages-Plugin kann der Agent nun zusätzlich auf dem Mac nach Konversationen suchen und im Auftrag des Nutzers antworten.

Die Integration muss zunächst über den Plugin-Bereich installiert werden. Beim ersten Zugriff fordert macOS anschließend die notwendigen Berechtigungen für Apples Nachrichten-App an.