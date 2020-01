Plex Media Server: Ohne Update keine Covers mehr

Wenn ihr Plex als Medienserver verwendet, solltet ihr in den nächsten Tagen mal prüfen, ob ihr auch die aktuelle Version am Laufen habt. Aufgrund von technischen Umstellungen müsst ihr vom 1. Februar an sonst auf ein wenig Komfort verzichten.

Wie die Plex-Entwickler mitteilen, stehen bei TVDB, einem der wichtigsten Lieferanten für die von Plex automatisch bezogenen Cover- und sonstigen Grafiken für TV-Serien Umstellungen an. In der Folge können mit älteren Server-Versionen nach dem 31. Januar keine neuen Grafiken mehr abgerufen werden.

Damit alles wie gewohnt funktioniert, wird fortan der Plex Media Server mindestens in Version 1.18.2 vorausgesetzt. Plex bietet seine Server-Software für Mac, Windows und Linux sowie für alle namhaften NAS-Systeme an. Die Software wird grundsätzlich kostenlos angeboten, für den vollen Leistungsumfang ist allerdings ein sogenannter Plex Pass zum Monatspreis von 4,99 Euro oder 119,99 Euro im Einmalkauf nötig.