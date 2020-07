Pixelmator Pro schreibt Text am Pfad

Pixelmator Pro kann Text jetzt entlang eines Pfads laufen lassen. Eine an sich grundlegende und wichtige Funktion, die leider jedoch nicht zum Standardumfang vieler Grafik-Apps gehört.

Die Pixelmator-Entwickler liefern diese Option mit dem Update auf Version 1.7 ihrer App nach und teilen mit. „Text am Pfad“ sei eine der meistgewünschten Funktionen aus der Benutzergemeinde der App gewesen. Fortan besteht in der App die Möglichkeit, über das Text-Werkzeug festzulegen, dass sich das Geschriebene einem Kreis oder per Pfadwerkzeug erstellten Linien folgt.

Als weitere Neuerung bringt Pixelmator 1.7 die Möglichkeit, die komplette Arbeitsfläche frei zu rotieren. Dies ist auf Trackpads per Multitouch-Geste möglich, alternativ kann man auch die Tastenkombination Leertaste-R gedrückt halten, während man mit der Maus die Arbeitsfläche dreht.

Praktische Beispiele der neuen Funktionen könnt ihr hier sehen. Pixelmator pro ist im Mac App Store zum Preis von 43,99 Euro erhältlich. Wir empfehlen interessierten Mac-Besitzern allerdings, zuvor von der von den Entwicklern angebotenen Möglichkeit zum kostenlosen Test Gebrauch zu machen.