Facebook Messenger integriert Screensharing-Funktion

Facebook Messenger bietet jetzt die Möglichkeit, den eigenen Bildschirm mit anderen Chat-Partnern zu teilen. Die Funktion steht sowohl in der Mac-App, im Web und bei Nutzung der Mobilversionen für iOS und Android zur Verfügung.

Facebook kündigt die Neuerung per Blog-Eintrag und unabhängig von einem Update für die Anwendung an. Die neue Taste steht ab sofort weltweit für alle Nutzer zur Verfügung und kann sowohl in Einzel-Chats als auch in Gruppen-Chats mit bis zu 16 Personen genutzt werden. In Kürze soll diese Zahl auf maximal 50 Benutzer erhöht werden.

In der Mac-Version des Facebook Messenger müsst ihr ebenso wie im Web auf das neue Teilen-Symbol mit den beiden Bildschirmen achten, dass in der Bedienleiste gemeinsam mit den Steuerelementen zum Beenden oder dem Deaktivieren von Ton und Kamera erscheint. in der Mobilversion findet sich die Option zum Bildschirm teilen im erweiterbaren Hauptmenü in der Fußleiste.

Auf Mobilgeräten könnt ihr dann in andere Apps navigieren, um beispielsweise Fotos oder dergleichen zu zeigen, auf dem Mac habt ihr die Wahl zwischen den Optionen den kompletten Bildschirm oder nur ein ausgewähltes App-Fenster zu zeigen.