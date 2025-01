pISSStream: Mac-App zeigt Füllstand des ISS-Urintanks in Echtzeit

Eine neue Anwendung ermöglicht es, den Füllstand des Urintanks auf der Internationalen Raumstation (ISS) in Echtzeit zu überwachen. Die App mit dem Namen pISSStream ist für macOS, iOS und visionOS verfügbar und greift dabei auf öffentlich zugängliche Telemetriedaten der NASA zu.

Die App zeigt den aktuellen Urintank-Füllstand unter macOS direkt in der Menüleiste an. Für iOS gibt es eine mobile Version mit Live-Updates, während Nutzer von visionOS den Tankstand in einer 3D-Visualisierung betrachten können.

Während die Installation auf macOS über eine herunterladbare Installationsdatei erfolgt, müssen iOS- und visionOS-Nutzer die App selbst aus dem Quellcode kompilieren. Dafür ist ein Apple-Entwicklerkonto erforderlich. Zusätzlich wird Xcode ab Version 15.2 benötigt.

Der Entwickler stellt die App als Open-Source-Projekt zur Verfügung, was es Nutzern erlaubt, Anpassungen vorzunehmen oder Fehler zu beheben. Hinweise zur Einrichtung und möglichen Fehlerquellen, etwa Verbindungsprobleme oder fehlerhafte Zertifikate, sind in der Projektdokumentation enthalten.

Der Entwickler beschreibt das Projekt als humorvollen Ansatz, öffentlich verfügbare ISS-Daten auf eine ungewöhnliche Weise zu nutzen. Gleichzeitig diente die App laut seinen Angaben als Übung, um die Programmiersprache Swift und die Entwicklungsumgebung für Apple-Plattformen besser kennenzulernen:

[…] My motivation was entirely that I thought this was both a hilariously stupid use of a space station’s telemetry stream, but also kind of amazing at the same time. It’s remarkable that we live in a world where it takes an afternoon to bang out a joke application that reads actual realtime telemetry data from a space station’s toilets. Also a great excuse to learn Swift, but the sheer ridiculousness was what drove me. […]