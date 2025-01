Netflix streicht Shows, Nutzer streichen Netflix

Der Streaming-Anbieter Netflix hat im Jahr 2024 mehr Serien eingestellt als jeder andere Streaming-Dienst oder Fernsehsender. Insgesamt wurden 22 Produktionen beendet – darunter 16 durch direkte Absetzungen und sechs durch finale Staffeln, die den Serien ein geplantes Ende ermöglichten. Dies geht aus Branchenberichten hervor. Auffällig ist, dass neun der betroffenen Serien bereits nach nur einer Staffel wieder eingestellt wurden.

Betroffen waren unter anderem Titel wie Bad Dinosaurs, The Brothers Sun und Dead Boy Detectives. Auch die Animationsserie Scott Pilgrim Takes Off erhielt keine zweite Staffel. Trotz einer Vielzahl von Neuerscheinungen bleibt Netflix damit für hohe Abbruchquoten bekannt. Während der Dienst häufig Serien die Möglichkeit gibt, sich zu etablieren, scheinen Produktionen mit schwachen Abrufzahlen rasch beendet zu werden.

Netflix ist jedoch nicht allein. Der Streaming-Dienst Max folgte mit neun Absetzungen, während Apple TV+, CBS und Prime Video jeweils sechs Serien einstellten.

Gewisse „Streaming-Müdigkeit“ sichtbar

Parallel dazu zeichnet sich ein Rückgang der Ausgaben für Streaming-Dienste ab. Eine Studie in den USA ergab, dass die durchschnittlichen monatlichen Kosten für Streaming-Abonnements 2024 um 23 Prozent auf 42,38 US-Dollar gesunken sind. Gründe dafür könnten steigende Preise für Kabel- und Satellitenfernsehen sowie eine zunehmende „Streaming-Müdigkeit“ sein. Knapp 28 Prozent der Befragten gaben an, sich von der wachsenden Zahl an Streaming-Optionen überfordert zu fühlen.

Zudem zeigt sich ein Trend zu günstigeren, werbefinanzierten Tarifen. Im dritten Quartal 2024 waren 43 Prozent aller Abonnements mit Werbung verbunden. Mehr als die Hälfte der neuen Abonnements zwischen Juli und September enthielt Werbeeinblendungen. Dies könnte darauf hinweisen, dass viele Nutzer Einsparpotenziale suchen, ohne ganz auf Streaming zu verzichten.

Die hohe Zahl an Absetzungen und der Rückgang der Ausgaben könnten für Anbieter wie Netflix ein Signal sein, ihr Angebot zu überdenken. Ob dieser Wandel langfristige Auswirkungen auf die Streaming-Landschaft haben wird, bleibt abzuwarten.