Physics LaTex Editor: Freie Formel-App für Physiker

Die Software-Schmiede Praeter Software ist in der Mac-Community vor allem für ihren hervorragenden Freeware-Download „Physics 101“ bekannt. Zuletzt im Jahr 2019 auf ifun.de besprochen, handelt es sich bei der Anwendung für Schüler und Lehrer um eine interaktive Formelsammlung.

Physics 101 – eine Empfehlung

Diese bietet zahlreiche Formeln und Gleichungen in 13 unterschiedlichen Kategorien wie Arbeit, Energie, Elektromagnetismus und Flugbahnen an.

Im Bereich Energie stehen hier dann etwa genauere Auseinandersetzungen mit dem Gravitationspotenzial, der kinetischen Energie, der mechanischen Energie, der Leistung, dem Energieverlust durch Reibung und der Energieerhaltung zur Auswahl bereit.

Alle Bereiche präsentieren dabei eigene Formeln mit Eingabemöglichkeiten, die das Lösen bestimmter Werte beziehungsweise die Eingabe eigener Parameter ermöglichen. Insgesamt kann Physics 101 unbekannte Variablen in über 75 Gleichungen lösen.

Physics LaTex Editor

Aus gleichem Haus kommt nun der Physics LaTex Editor, eine Freeware-Anwendung für Mac-Nutzer, die ebenfalls im Mac App Store erhältlich ist.

Der Physics LaTex Editor gestattet des Erstellen physikalischer Formeln unter Zuhilfenahme der Auszeichnungssprache LaTex und bietet dafür eine Einfache Oberfläche an, die simple Eingaben mit dem Mauszeiger zulässt.

Die App lässt sich am besten als eine Art Baukasten für LaTex-Einsteiger beschreiben, die noch dabei sind den LaTex-Syntax zu lernen und sich für einzelne Formeln gerne unter die Arme greifen lassen.

Die in der Mac-App erstellten Formeln können per Mausklick exportiert werden und lässt sich dann in anderen Anwendungen, in Präsentationen oder in den noch auszuarbeitenden Hausarbeiten einsetzen. Wie Physics 101 lässt sich auch der Physics LaTex Editor ohne Bezahlung nutzen.