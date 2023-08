Blink Outdoor 4: Neue Sicherheitskamera startet in den USA

Amazon bietet die Sicherheitskamera Blink Outdoor momentan wieder mit deutlichem Preisnachlass an. Wer sich mit dem Gedanken an eine Anschaffung trägt, sollte allerdings wissen, dass ein neueres Modell bereits in den Startlöchern steht. In den USA lässt sich inzwischen die Blink Outdoor 4 bestellen.

Mit dem Sprung auf die neue Generation hat die Amazon-Tochter das Äußere der Kamera deutlich überarbeitet, die Blink Outdoor 4 präsentiert sich ein Stück weit eleganter als ihr Vorgänger. Die technischen Daten bleiben aber weitgehend unverändert, so zeichnet die Blick Outdoor wie das vorherige Modell maximal HD-Video mit einer Qualität von 1080p auf und arbeitet mit zwei AA-Batterien bis zu zwei Jahre lang ohne zusätzliche Stromversorgung.

Bessere Bewegungs- und Personenerkennung

Amazon zufolge wurde allerdings die integrierte Funktion zur Bewegungserkennung verbessert. Zudem ist die Blink Outdoor 4 auch on der Lage, Personen zu erkennen. Um diese Funktion zu verwenden, ist ein Blink-Abonnement allerdings zwingend erforderlich.

Blink hat ja schon vor einiger Zeit davon Abstand genommen, grundsätzlich kostenlosen Cloud-Speicher anzubieten. Über diese Option verfügen nur alte Bestandskunden. Mittlerweile hat man ohne Abonnement nur noch Zugriff auf den Live-Stream der Kamera oder – sofern ein Sync Modul 2 von Blink mit angestecktem USB-Speicher im Einsatz ist – auf die hier lokal gespeicherten Daten.

Für erweiterte Funktionen wie die automatische Online-Speicherung von Videoclips über 30 Tage hinweg muss man eines der beiden verfügbaren Blink-Abos abschließen. Der Blink-Basisplan ist für 3 Euro monatlich oder 30 Euro im Jahr erhältlich und unterstützt maximal eine Kamera. Mit dem für 10 Euro monatlich oder 100 Euro pro Jahr erhältlichen Blink-Plus-Plan kann man eine unbegrenzte Zahl an Geräten verwenden und erhält zudem eine erweiterte Schlummerfunktion mit der Möglichkeit, Bewegungsalarme vorübergehend für bis zu 24 Stunden zu pausieren.

Die neue Kamera wird in den USA für 119 Dollar angeboten und dürfte nach ihrer Markteinführung hierzulande in etwa diesen Betrag auch in Euro kosten.