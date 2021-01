Photoshop: Automatische Sicherung lässt Fenster springen

Das Problem mit den springenden Photoshop-Fenstern mag etwas exotisch sein, aber wer davon betroffen ist, steht kurz vor dem Wahnsinn: Das Ganze äußert sich darin, dass Adobe-App in regelmäßigen Abständen aus dem Hintergrund nach vorne springt, während man gerade in einer anderen App auf dem Mac arbeitet.

Photoshop setzt sich dabei nie in die erste Reihe, stattdessen wird das Photoshop-Fenster jeweils an zweiter Stelle platziert. Arbeitet ihr beispielsweise in Safari mit mehreren Fenstern, so springt Photoshop plötzlich direkt hinter das aktive Fenster und verdeckt die restlichen Fenster des Browsers.

Abhilfe kann man schaffen, in dem man über das Menü „Photoshop“ die Voreinstellungen und dort den Bereich „Dateihandhabung“ öffnet. Deaktiviert man hier die Funktion „Automatisches Speichern von Wiederherstellungsinformationen“, hat der Spuk ein Ende. Alternativ kann man den Zeitraum für die automatischen Sicherungen auch verändern, um seltener von den springenden Fenstern belästigt zu werden.

Natürlich müsst ihr euch in diesem Zusammenhang überlegen, wie wichtig solche automatischen Sicherungen für euch sind. Möglicherweise lebt es sich besser mit dem Programmfehler, als auf die automatischen Backups zu verzichten. Am schönsten wäre es natürlich, wenn Adobe das Problem selbst beseitigen würde. Doch darauf will niemand hoffen, die App ist längst nicht mehr das robuste und gut gepflegte Arbeitstier, das wir aus früheren Photoshop-Jahren kennen.