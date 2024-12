Photoshop: Adobes Foto-Abo wird über 50 Prozent teurer

Adobe nutzt den bevorstehenden Jahreswechsel um kräftig an der Preisschraube des sogenannten Foto-Abos zu drehen. Das kleine Software-Abonnement versorgt Anwender mit dem Zugriff auf Adobe Photoshop und Adobe Lightroom, ohne dafür gleich die gesamte Creative Suite des Unternehmens abonnieren zu müssen.



Neue Preise ab Mitte Januar

Ab dem 15. Januar 2025 gelten neue Preise für zwei der drei angebotenen Foto-Abonnements. Das Foto-Abo mit 20 GB Speicher behält zwar seinen Prepaid-Jahrespreis in Höhe von bei 142 Euro, wer sich jedoch für die monatliche Bezahlung entscheiden hat, der zahlt zukünftig nicht mehr 11,89 Euro pro Monat, sondern satte 17,99 Euro – dies entspricht einer Preiserhöhung um 51,3 Prozent, trotz jährlicher Bindung.

Das Foto-Abo mit 1 TB Speicher bleibt preislich unverändert und wird auch weiterhin mit 23,79 Euro pro Monat berechnet. Im reinen Lightroom-Abo mit 1 TB Speicher, das den Zugriff auf die Bildbearbeitung Photoshop nicht beinhaltet, klettert der Monatspreis bei jährlicher Bindung von 11,89 Euro auf 14,49 Euro. Dies entspricht einem Preisanstieg in Höhe von 21,9 Prozent. Immerhin: Das Lightroom-Abo (1 TB) umfasst fortan auch Lightroom Classic.

Wichtig: Der neue Preis des Foto-Abos mit 20 GB gilt vor allem für Bestandskunden, denn: „Das Creative Cloud Foto-Abo (20 GB) wird am 15. Januar 2025 eingestellt und ist für Neuabonnenten nicht mehr erhältlich.“

Verbesserungen und neue Funktionen

Neben der Preiserhöhung verspricht Adobe technologische Weiterentwicklungen: Neue KI-gestützte Werkzeuge wie „Generatives Entfernen“ in Lightroom und „Distraction Removal“ in Photoshop sollen das Bearbeiten von Bildern vereinfachen. Anwender könnten so unerwünschte Objekte wie Stromleitungen oder Reflexionen schneller entfernen.

Adobe plant zudem eine automatisierte Vorauswahl von Fotos, um das zeitaufwändige Sortieren zu erleichtern. Für 2025 sind weitere Verbesserungen in den Bereichen Freigabe und „One-Tap-Editing“ angekündigt, mit denen Bilder mit minimalem Aufwand bearbeitet und geteilt werden können.

Adobe Hat hier ein FAQ mit Fragen und Antworten zu den bevorstehenden Preiserhöhungen geschaltet.

Wir empfehlen die Foto-Abos ausschließlich als stark reduzierte Prepaid-Zugänge mitzunehmen. Hierfür darf der Jahreszugang bei Amazon im Blick behalten werden. Dieser kostet aktuell 142 Euro und liegt damit auf der UVP Adobes, wird aber immer mal wieder im Preis halbiert und dann für um die 80 Euro angeboten.