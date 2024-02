Photomator 3.3 integriert Dateibrowser für den Mac

Die Bildbearbeitungs-App Photomator ist jetzt auch auf dem Mac in Version 3.3 verfügbar. Die wichtigste Neuerung mit diesem Update ist ohne Frage die Integration eines Dateibrowsers, mit dessen Hilfe sich auch Bilddateien, die nicht in Apples Fotos-App gespeichert sind, direkt anzeigen und verwenden lassen.

Der Dateibrowser kommt in die Seitenleiste von Photomator integriert und man kann die gewünschten Bildquellen per Drag and Drop hinzufügen. Dies können gleichermaßen einzelne Verzeichnisse wie auch komplette mit dem Mac verbundene Laufwerke oder Speicherkarten sein.

Die Neuerung macht nicht nur die Suche nach Bildern beziehungsweise die Verwaltung der Bildquellen einfacher, sondern kann auch die Arbeit mit diesen Bildern unterstützen und beschleunigen. Um beispielsweise Arbeitsabläufe zu wiederholen oder bestimmte Workflows anzuwenden, muss das Bild nicht geöffnet werden, sondern man kann diese Aufgaben direkt in der Thumbnail-Übersicht erledigen.

Photomator zeigt sich dabei vollständig in das Dateisystem des Mac integriert. So lassen sich mithilfe von Photomator beispielsweise mehrere Varianten eines Fotos erstellen, die alle auf dem Originalbild basieren und daher nicht gleich den dreifachen Speicherplatz belegen.

Kostenlos testen, dann Einmalkauf oder Abo

Das oben eingebettete Video fasst den Leistungsumfang und die Anwendungsmöglichkeiten der neuen Funktion auf knapp sechs Minuten Länge hervorragend zusammen. Die Photomator-App lässt sich zudem kostenlos laden und ausprobieren, will nach einer siebentägigen Probezeit allerdings Geld sehen, wenn ihr sie weiterhin in vollem Umfang nutzen wollt.

Beim Kauf von Photomator habt ihr die Wahl zwischen einem monatlich für 5,49 Euro oder jährlich für 34,99 Euro angebotenen Abo und einer lebenslang gültigen Lizenz, die von den Entwicklern momentan mit 33 Prozent Preisnachlass für 79,99 Euro angeboten wird.