Photomator 3.1 mit „Deband“-Funktion zum Glätten von Bildverläufen

Generell haben interessierte Nutzer die Möglichkeit, sowohl Photomator als auch Pixelmator Pro kostenlos zu laden und auszuprobieren. Falls ihr euch für den Kauf eines der beiden Programme entscheidet, könnte sich der aktuelle „Back to School Sale“ als günstige Gelegenheit erweisen. Die Entwickler versprechen in diesem Zusammenhang mehr als 30 Prozent Nachlass gegenüber den regulären Preisen.

Die für die Verbesserung nötigen Berechnungen werden den Entwicklern zufolge durch künstliche Intelligenz unterstützt. Die Bilder werden dabei auf die Farbtiefe von RAW-Aufnahmen erweitert, was beim Entfernen der Bildstörungen für mehr Spielraum und Flexibilität sorgen soll. Dank der zusätzlichen Bildinformationen könne der Softwareautomatismus – so die Entwickler – weichere Abstufungen erzeugen.

Die Pixelmator-Entwickler müssen sich weiterhin der Frage stellen, warum sie mit Pixelmator Pro und Photomator zwei eng mit einander verwandte Apps zur Bildbearbeitung separat und mit völlig unterschiedlichen Preismodellen anbieten. Das neueste Update auf Photomator 3.1 erweitert die App nun um eine Funktion, die in vergleichbarer Weise bereits seit Ende vergangenen Jahres in Pixelmator Pro verfügbar ist.

