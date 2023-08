Dyn Sports: Neuer Streaming-Anbieter geht ohne Apple TV an den Start

Dyn hat seine iOS-App zum offiziellen Start nochmal aktualisiert, die jetzt verfügbare Version 1.3.0 bringt den Entwicklern zufolge jedoch lediglich Aktualisierungen und Verbesserungen, aber keine neue Funktionen. Als Workaround für Apple-Nutzer besteht die Möglichkeit, die über die Dyn-App gestreamten Inhalte per AirPlay an Apple TV oder sonstige kompatible Geräte zu übertragen.

In Deutschland geht heute der neue Sport-Streamingdienst Dyn an den Start. Die Unterstützung von Apple TV bleibt allerdings außen vor. Es war zwar anfangs im Gespräch, dass die Dyn-App neben dem iPhone und iPad auch für die Set-Top-Box von Apple angeboten wird, dies scheint zumindest jedoch nicht vom Start weg der Fall.

Insert

You are going to send email to