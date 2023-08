Meross Schalt- und Messteckdosen: Günstig und auch für Solaranlagen

Meross hat übrigens kürzlich erst die Möglichkeit integriert, beim Energieüberwachungsmodus zwischen Verbrauch und Erzeugung zu wählen. Das zwei Set an Screenshots oben zeigt die entsprechende Einstellung in der Meross-App und den zugehörigen Bildschirm, über den sich dann die Live-Produktion sowie statistische Werte für Tag, Woche, Monat und Jahr abrufen lassen.

Unsere Screenshots zeigen die Verbrauchsmessung am Beispiel der HomeKit-Steckdose von Meross . Diese ist aktuell weiterhin günstiger zu haben, als die neuere Matter-Variante. Wenn ihr also nur auf der Suche nach einer günstigen und mit HomeKit kompatiblen Schalt- und Messsteckdose seid, kann diese Variante durchaus genügen. Hier gibt es aktuelle einen 10-Prozent-Coupon zum Anklicken, was den Preis für zwei Dosen auf 29,50 Euro senkt.

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Schaltsteckdosen ist die Matter-Steckdose von Meross auch mit einer Funktion zum Messen des aktuellen Stromverbrauchs ausgestattet. In diesem Zusammenhang sei aber auch nochmal erinnert, dass dies bislang weder von Matter noch von HomeKit unterstützt wird. Die aktuelle Verbrauchsanzeige oder auch der Abruf von Statistiken ist also nur über die App des Herstellers möglich.

