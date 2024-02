Anker Solix C800: Kompakte Powerstation mit optionalem Campinglicht

Anker kommt im März mit einer neuen Powerstation auf den Markt, die mal wieder in die andere Richtung geht: Anstelle von größer, schwerer, teurer kündigt sich mit der Anker Solix C800 ein kompaktes und entsprechend portables Gerät an, das optional zwei LED-Leuchten als besondere Erweiterung für den Einsatz beim Campen und auf Outdoor-Parties bietet.

Das Basismodell Anker Solix C800 verfügt über einen Akku mit 768 Wattstunden, ist 37,1 x 20,5. 25,3 Zentimeter groß und knapp 11 Kilogramm schwer. In der Variante Solix C800 Plus beherbergt ein Ablagefach im Deckel der Powerstation zwei LED-Campingleuchten, die sich in Verbindung mit einem mitgelieferten Stativ oder auch als Taschenlampe oder Tischleuchte verwenden lassen. Die bei den Anker-Powerstations übliche Lichtleiste ist unabhängig davon standardmäßig in der Gerätefront verbaut. Mit diesem in der Helligkeit regulierbaren LED-Balken punktet Anker deutlich gegenüber den hier von der Konkurrenz gerne verbauten, nur bedingt nützlichen Punktstrahlern.

LiFePO4-Akku mit 3.000 Ladezyklen

Im Inneren der Anker Solix C800 steckt ein LiFePO4-Akku, dessen Lebenszeit Anker mit bis zu 3.000 Ladezyklen angibt. Im Standardmodus liegt die maximale Leistungsabgabe über die drei verbauten Schuko-Steckdosen bei 1.200 Watt, für kurze Spitzen kann man diesen Wert auf 1.600 Watt erhöhen. An weiteren Anschlüssen stehen zweimal USB-C (100W und 30W) sowie zwei USB-A-Anschlüsse mit jeweils 12 Watt und eine Autosteckdose mit maximal 120 Watt Ausgangsleistung zur Verfügung.

Aufladen kann man die Anker Solix C800 an der Steckdose oder über Solar. Wenn es besonders schnell gehen muss, lässt sich die Powerstation im sogenannten „HyperFlash-Modus“ innerhalb von 58 Minuten vollständig aufladen.

App-Anbindung über WLAN und Bluetooth

Die beiden C800-Modelle kommen übrigens mit App-Anbindung über Bluetooth und WLAN. Mithilfe der zugehörigen Mobil-Anwendung kann man den Status der Powerstation überwachen sowie Einstellungen rund um das Laden und Entladen der Box vornehmen.

Die Standardvariante Solix C800 lässt wird mit einer Preisempfehlung von 649 Euro gelistet, während der Preis für die Plus-Version mit 699 Euro angegeben wird. Besonders attraktiv werden diese Preise in Verbindung mit der von Anker angekündigten Einführungsaktion.

Zur Einführung 150 Euro Nachlass

Wer sich bis zum 11. März auf der Produktseite von Anker mit einer E-Mail-Adresse registriert, erhält zum Verkaufsstart am 12. März einen Frühbucher-Rabattcode, mit dem sich die oben genannten Preise um 150 Euro reduzieren lassen.