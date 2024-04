Phil Schiller: „Keine Ahnung, ob der App Store profitabel ist“

Das Apple-Urgestein Phil Schiller hat Keynote-Auftritte bei Apple zwar eingestellt, ist im Hintergrund aber weiterhin für das Unternehmen aktiv. Als Apple Fellow zeichnet Schiller für den App Store auf den verschiedenen Plattformen verantwortlich und ist dabei – so heißt es – 80 Stunden pro Woche im Einsatz.

Im Rahmen dieser Aktivitäten war Schiller jetzt auch in Australien zu Besuch. Der Anlass war wohl eher unfreiwillig, Schiller musste dort bei einem Gerichtsverfahren aussagen, in dem sich Apple und Epic einmal mehr um die App-Store-Nutzung streiten. Wir dürfen nicht vergessen, dass die meisten in diesem Bereich bislang getroffenen Regeln nur regional gültig sind. In Melbourne wird jetzt verhandelt, ob Apple seine Position gesetzwidrig dazu verwendet, den Wettbewerb im australischen App-Geschäft zu unterdrücken.

Schillers Antworten bei der Zeugenbefragung haben beim zuständigen Richter für ein nachvollziehbares Stirnrunzeln gesorgt. So behauptet der seit den ersten Tagen des App Store für diesen Bereich zuständige Apple-Abgesandte beispielsweise, dass er nicht wisse, ob der App Store profitabel sei. Er nehme aber an, dass dem so sei.

Are you telling His Honour that you have no idea whether … the App Store has been profitable? … I believe it is

Auch beim Entschluss, von App-Anbietern 30 Prozent Provision zu verlangen, hätten Aspekte wie die Profitabilität des App Store keine Rolle gespielt. Man habe diesen Prozentsatz festgelegt, ohne über die daraus wohl resultierenden Einnahmen nachzudenken.

Are you telling His Honour you made the decision without any investigation into what stream of revenue would be produced by imposing a commission of 30 per cent? … Correct

Meeting-Protokolle sind bis heute verpönt

Diese vom australischen Gericht mit Verwunderung aufgenommenen Aussagen klingen in der Tat sehr weltfremd. Wesentlich nachvollziehbarer erscheint da Schillers Begründung für die Tatsache, dass Apple-Mitarbeiter während Treffen auf Management-Ebene keine Aufzeichnungen machen.

When Mr Jobs came back in 1997, in one of the earliest meetings someone was taking notes, writing down what [Mr Jobs] was saying about what we’re doing. He stopped and said ‘Why are you writing this down? You should be smart enough to remember this. If you’re not smart enough to remember this you shouldn’t be in this meeting’.

Die von Schiller zitierten Worte spiegeln in der Tat jene Arbeitsweise wider, für die der Apple-Gründer Steve Jobs bekannt war. Überraschend ist nur, dass sich daran bis heute nichts geändert hat – Jobs hatte seine Anweisungen nach seiner Rückkehr zu Apple und noch vor der Rettung des Unternehmens gegeben und mittlerweile ist Apple der finanzkräftigste Konzern überhaupt.