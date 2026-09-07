Pexar VivKeep Pro: Neuer 12,5-Zoll-Bilderrahmen mit Kalenderfunktion

Es ist fast zwei Jahre her, seit Lexar sein Tätigkeitsfeld erweitert hat und unter dem Label Pexar auch digitale Bilderrahmen vertreibt. Damals hatten wir das erste Modell des Anbieters direkt ausprobiert. Mit dem VivKeep Pro hat Pexar jetzt ein neues Premium-Modell mit goldfarbenem Rahmen und 12,5 Zoll im Programm, das direkt beim Hersteller sowie bei Amazon für 249,99 Euro erhältlich ist.

2K-Display im 4:3-Format

Mit seinen 2.120 × 1.590 Pixeln erreicht der VivKeep Pro eine Pixeldichte von 212 PPI. Das Seitenverhältnis von 4:3 entspricht dem Format vieler Fotos und soll dadurch Beschnitt oder schwarze Balken reduzieren. Pexar gibt eine Helligkeit von 400 Nits, eine vollständige Abdeckung des sRGB-Farbraums und ein Kontrastverhältnis von 1.600:1 an.

Das vollständig laminierte IPS-Display ist mit geätztem, blendfreiem Glas ausgestattet. Den Betrachtungswinkel gibt der Hersteller mit bis zu 170 Grad an. Die Bedienung erfolgt über einen Touchscreen. Ein Lichtsensor kann die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebung anpassen. Der Rahmen wechselt zudem automatisch zwischen Hoch- und Querformat.

Der Pexar VivKeep Pro unterstützt Alben, Bildunterschriften und Zeitpläne für das automatische Ein- und Ausschalten. Über die Frameo-App steht zudem eine Kalenderfunktion zur Verfügung, die sich unter anderem mit den Kalenderdiensten von Apple, Google und Microsoft synchronisieren lässt.. Der VivKeep Pro besitzt keinen Akku und benötigt dauerhaft eine Stromverbindung.

Fotos per App oder lokal übertragen

Die Einrichtung erfolgt über die kostenlose Frameo-App. Fotos lassen sich über WLAN auf den Bilderrahmen übertragen und lokal speichern. Auch Familienmitglieder und Freunde lassen sich einladen, um Bilder an den Rahmen zu schicken.

Wer die Server des Anbieters umgehen will, kann Inhalte alternativ per SD-Karte oder USB-Stick auf das Gerät übertragen und den Bilderrahmen offline verwenden. Unterstützt werden USB-A- und USB-C-Speicher. Über USB-C ist zudem die Übertragung von einem Computer möglich. Der VivKeep Pro verfügt über 64 GB internen Speicher.