Ikea bietet den neuen LED-Treiber Dubbelkisel jetzt zum Preis von 22 Euro in Deutschland an. Das Netzteil für integrierte Beleuchtung war im vergangenen Monat bereits im polnischen Sortiment des Möbelkonzerns aufgetaucht. Die wichtigste Änderung gegenüber den Vorgängermodellen ist die Unterstützung von Matter. Damit lässt sich angeschlossene Beleuchtung nicht nur über das Ikea-System steuern, sondern auch in Smarthome-Plattformen wie Apple Home oder Amazon Alexa integrieren.

Bis zu acht Leuchten pro Treiber

Das Gerät ist für fest verbaute beziehungsweise integrierte Ikea-Leuchten vorgesehen und übernimmt deren Stromversorgung und Steuerung. Angeschlossene Lampen lassen sich ein- und ausschalten sowie dimmen. An einem Treiber können bis zu acht Leuchten oder andere kompatible Produkte betrieben werden. Voraussetzung ist, dass deren gemeinsame Leistungsaufnahme 30 Watt nicht überschreitet.

Dubbelkisel eignet sich insbesondere für Schrank-, Regal- und Küchenbeleuchtungen, bei denen sich Netzteil und Steuerung verdeckt montieren lassen. Das Gerät kann mit zwei Haken an einer Wand oder im Inneren eines Schranks befestigt werden.

Für größere Installationen können laut Ikea bis zu zehn Dubbelkisel-Treiber miteinander kombiniert werden. Die Ausgangsspannung liegt bei 24 Volt, das Gerät selbst wird mit 220 bis 240 Volt versorgt. Im Bereitschafts- beziehungsweise ausgeschalteten Zustand gibt Ikea die Leistungsaufnahme mit weniger als 0,35 Watt an.

Falls ihr das Zubehör bestellt, gilt es zu beachten, dass das für den Netzanschluss benötigte Anschlusskabel nicht zum Lieferumfang gehört. Hier kann jedoch ein gewöhnliches Kleingerätekabel verwendet werden.

Matter-Anbindung über Thread

Für die Smarthome-Anbindung setzt Ikea auf Matter over Thread. Dementsprechend wird ein Thread-Border-Router wie der Dirigera-Hub von Ikea oder ein HomePod benötigt.

Von Ikea sind in den nächsten Wochen noch weitere Produktneuheiten mit Matter-Unterstützung zu erwarten. Besonders gespannt sind wir auf das Heizkörperthermostat Liljebagge. Zudem überarbeitet der Hersteller derzeit einen Teil seiner im vergangenen Jahr vorgestellten Matter-Produkte.